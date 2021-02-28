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網球／新科澳網冠軍染新髮色 大坂直美讓所有粉絲暴動了
在澳網女單奪冠之後，大坂直美再度讓全球粉絲都瘋狂了，她竟染了一頭粉紅新髮色，讓所有粉絲都暴動了。
大坂直美在個人IG及推特，發表染新髮色照片，特別是IG有48萬人次點讚，多達近5000則留言，推特也有26萬人次點讚，近3000則留言，粉絲都在討論她的新髮色，有的人開糗，有得人則是表示喜歡，雖各種留言正反都有，但成功營造話題。
報導指出，大坂直美主要是仿效日本漫畫「火影忍者」中的人物，頭髮也粉紅色，同時用粉紅色眼線筆搭配。
Sakura could never lol. pic.twitter.com/AIS8AATws8— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) February 25, 2021
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