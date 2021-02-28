東奧5方會談擬3/3舉行 料商議是否閉門時程表

日媒報導，東奧相關人士26日透露，東奧5方會談正協調3月3日舉行，預料當天將商議何時就是否開放海外觀眾入境日本，及入場觀眾數上限做出最後判斷的時程表。

為迎接東京奧運與帕運，原本由東京都政府、日本政府、東奧與帕運組織委員會、國際奧林匹克委員會（IOC）4方代表參與的4方會談，目前正在協調加上國際帕拉林匹克委員會（IPC）代表，可能在3月3日舉行5方會談。

日本報知體育報導，東奧與帕運組織委員會主席橋本聖子希望能在3月25日聖火傳遞開跑前，檢討決定是否開放海外觀眾入境，然後再決定入境觀眾數上限。

日本東奧暨帕運擔當大臣丸川珠代26日說，會在以全體日本國民的安全及安心為優先的情況下，進行相關議論。

相關人士中有人認為，在疫情全球仍未平息的情況下，要接受海外觀眾入境日本恐有困難。

日刊體育26日報導，5方會談將協商做出是否開放海外觀眾入境及入境觀眾數上限判斷的時程表。

目前已知包括國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）、國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）、橋本聖子、東京都知事小池百合子及丸川珠代「5巨頭」，都將出席5方會談。

每日新聞26日報導，日本政府日前基於染疫風險，決定在春天決定是否開放海外觀眾及入場觀眾數上限；東京都政府、東奧暨帕運組織委員會跟IOC一邊交換意見，一邊也檢討包括不開放觀眾進場的「無觀眾比賽」等所有可能方案。

IOC在24日舉行的理事會後，曾說是否要開放海外觀眾入境日本，4月底應該是適當的判斷時期。

不過，橋本26日時說，應該在3月25日聖火傳遞起跑前後，讓整體情況明朗化，「應該盡可能早點對外公布整體方向」。