游泳／中華泳協表揚年度有功人員 王冠閎破紀錄獲FINA正式認證

即將代表臺灣參加東京奧運的蝶式好手王冠閎，去年參加由ISL國際游泳聯盟舉辦的賽事表現精彩，接連在200公尺蝶式打破短水道世界青少年紀錄，日前經過國際泳總（FINA）正式確認，他成為臺灣史上第一位世界青少年紀錄保持人，接下來前進東京奧運，要繼續締造歷史。

中華民國游泳協會舉辦有功人員表揚大會，臺中市副市長陳子敬、中華奧會副秘書長鄭世宗等人出席，泳協理事長曾正宗強調，泳協經過3年努力，進行改組、改革與創新，繳出漂亮成績，不但有王星皓與王冠閎兩名奧運A標選手，2019年更舉辦世界盃游泳馬拉松系列賽，讓更多人看到台灣之美，他特別感謝所有人的一起努力。

最受矚目的當然是小將王冠閎，他去年挑戰ISL職業賽事，游出精彩表現，儘管一度傳出FINA可能不會認證ISL賽事的世界紀錄，但泳協本月25日收到FINA正式來函，確認王冠閎締造的1分49秒89打破世界青少年短水道紀錄。教練黃智勇說：「冠閎一切努力有了代價，成為臺灣第一人，很值得我們為他驕傲。」

王冠閎對確認紀錄則是平常心，「我們是正直的運動員，不會做偷雞摸狗的事，所以當下我就知道破紀錄了，現在確認，心情沒有特別意外。」他對泳協舉辦表揚大會則感到非常感謝，他說：「協會不只重視選手，包括教練，以及在背後支持我們的人都加以表揚，讓大家感到被尊重。」

距離東京奧運還有4個月左右時間，王冠閎心思全部都在準備奧運，他強調，會慢慢調整身體狀況，練習按部就班，好好把握每個月的訓練，每個月都有不同的訓練模式，現階段以體能為主，接下來將鎖定生涯第一次全大運。

面對奧運，黃智勇則對愛徒充滿信心，他說：「冠閎是大賽型選手，游泳是客觀項目，以目前秒數，很有機會進入決賽，現在目標就是以締造臺灣參賽歷史，當然希望他能有更好發揮，爭取最佳成績。」

王冠閎與王星皓即將出征東京奧運，讓臺灣游泳發展進入新的里程碑，包括基層參加賽事的選手人數也屢創新高，曾正宗對未來充滿期許，他說：「新的一年，希望大家團結和諧，繼續努力，讓臺灣游泳走向國際。」