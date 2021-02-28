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高球／伍茲車禍過後 家人擔心他再度「用藥成癮」
高球名將「老虎」伍茲(Tiger Woods)發生車禍，引發全球關注，雖沒有生命危險，但隨之而來，就是一連串的治療過程，加上伍茲仍不想放職業生涯，據英國「太陽報」報導，家人開始擔心伍茲會再度「用藥成癮」。
由於伍茲在這場車禍傷得不輕，加上骨折的問題，勢必要經過不少手術過程治療，而伍茲過去為了保持職業生涯，經常動手術，而他之前也動了背部手術，因此親近伍茲人士表達，家人擔心他在病情恢復期間，可能會再度對止痛處方藥上癮。
他們並補充說，過去伍茲手術時就大量使用止痛藥、麻醉藥和鎮靜劑，來讓身體盡早恢復回到比賽場上，10多年來，伍茲就曾公開自己經常與這類藥物奮戰。家人擔心他這次康復期又要再次使用這些藥物，令他再度上癮。
另外，伍茲平時也會使用抗憂鬱藥。因此，親近人士說，「伍茲在用藥方面存在根深蒂固的問題，而且具有潛在嚴重問題。」
報導指出，2017年伍茲就曾因用藥造成影響下駕車，而遭到逮捕，強制14天入院觀察，當時報告中說，伍茲服用了止痛藥和抗憂鬱藥，導致他精神不佳。
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