LPGA／甘布里奇賽第三輪 程思嘉繳69桿

台灣旅美高球好手程思嘉今天在LPGA甘布里奇女子賽揮出69桿，累計以低於標準1桿的215桿，並列第41，徐薇淩第三輪表現不理想，僅繳出76桿，累計以221桿，並列第70。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）第2站為甘布里奇（Gainbridge）女子賽，今天在美國佛羅里達州奧蘭多市諾那湖高爾夫鄉村俱樂部（Lake Nona Golf &Country Club）舉行第三輪賽事。

美國女將納莉．柯達（Nelly Korda）第三輪抓下5鳥，僅吞1柏忌，連2天揮出68桿，累計以低於標準13桿的203桿，領先群雌；泰國女將塔瓦坦娜（PattyTavatanakit）以204桿，一桿之差緊追在後。

韓裔紐西蘭籍前球后高寶璟（Lydia Ko）前兩輪分別打出65桿、69桿，賽前仍獨居領先，第三輪未能延續手感，單日僅繳出72桿，以206桿並列第3，讓出排頭，但仍有機會爭冠。

這次參賽的3名台將中，前兩輪結束僅徐薇淩、程思嘉闖進決賽，曾雅妮無緣晉級，程思嘉今天第三輪抓3鳥，繳出3天來最佳的69桿，累計以低於標準1桿的215桿，並列第41。

徐薇淩今天表現起伏，進帳4鳥，但也領到6柏忌，外加1記雙柏忌，以76桿繳卡，累計高於標準5桿的221桿，並列第70。