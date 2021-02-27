企排挑戰賽台電直落三闖關 將和雲林MIZUNO爭冠

例行賽龍頭台灣電力男排今天在企業16年甲級排球聯賽季後挑戰賽首輪，以25比17、25比21、25比18橫掃桃園臺產，將和雲林MIZUNO進行3戰2勝制冠軍賽。

企業16年甲級排球聯賽今天在台灣大學綜合體育館進行男、女季後挑戰賽，本季例行賽以24連勝封王的台電男排，依舊維持高檔火力，在攻擊成功率超過6成優勢下，以直落三淘汰對手順利拿下冠軍賽門票。

台電男排執行教練葉志堅表示，今天球隊整體失誤非常少，反觀對手的失誤比較多，在一場定生死的比賽裡，失誤多寡是影響比賽勝負的關鍵之一。

台電舉球員戴儒謙今天在比賽中展現單手舉球絕活，他開玩笑表示，就是因為平常愛打手遊，因此才練就了靈活的手指。

例行賽排名第2的台中長力，今天意外遭到雲林MIZUNO逆襲，意外以23比25、21比25、24比26吞敗，也失去晉級冠軍賽的機會。

雲林MIZUNO執行教練呂紹平賽後表示，今天贏球關鍵主要是整體接發球處理很到位，也連帶提升第一波攻擊的成功率，加上對手今天表現不算太出色，能拿下這場比賽也算運氣比較好一點。

至於女子組方面，今年將挑戰5連后的台電女排，今天同以直落三淘汰中國人纖，明、後兩天將與臺北鯨華進行3戰2勝制冠軍賽。

企排總冠軍賽首戰，將於明天傍晚5時在台灣大學綜合體育館開打，先由台電出戰雲林MIZUNO，晚間7時則由女子組的台電對上臺北鯨華。