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高球／老虎伍茲車禍後逐漸康復 精神狀況良好

中央社 / 洛杉磯26日綜合外電報導
美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日發生嚴重車禍事故受重傷，他在洛杉磯的西達斯西奈醫學中心接受兩天治療後，目前逐漸康復且「精神狀況還不錯」。 美聯社。
美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日發生嚴重車禍事故受重傷，他在洛杉磯的西達斯西奈醫學中心接受兩天治療後，目前逐漸康復且「精神狀況還不錯」。 美聯社。

美國高爾夫球名將老虎伍茲Tiger Woods）23日發生嚴重車禍事故受重傷，他在洛杉磯的西達斯西奈醫學中心接受兩天治療後，目前逐漸康復且「精神狀況還不錯」。

老虎伍茲的腿部因為車禍而有開放性骨折，腳踝也出現碎裂情況，23日他在哈柏-加州大學洛杉磯分校醫學中心（Harbor-UCLA Medical Center）接受緊急手術，24日晚間再轉往西達斯西奈醫學中心（Cedars-SinaiMedical Center）。

老虎伍茲個人推特帳號發表聲明說，目前他逐漸康復且精神狀況還不錯，「老虎和家人們感謝大家在過去幾天給予的支持與留言」。

生涯囊括15座大賽冠軍的老虎伍茲，23日早晨在洛杉磯郊區獨自駕車，當時他的休旅車撞上分隔島，並衝到對向車道又撞上一棵樹，接著車身翻滾多次。

26日發布的聲明並未詳述他在西達斯西奈醫學中心接受甚麼樣的後續治療。西達斯西奈醫學中心位於洛杉磯以西大約15公里，因收治好萊塢的富豪顯貴而聞名遐邇。

洛杉磯郡警長比亞努維瓦（Alex Villanueva）24日指出，老虎伍茲不會面臨車禍事故的相關指控，他還說：「這就是一樁事故，交通事故不是犯罪。但很不幸，車禍就是發生了。」

老虎伍茲 高爾夫 Tiger Woods

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