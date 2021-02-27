東奧組委會改革 擬增11名女性理事
日本東京奧運暨帕運組織委員會已彙整提案，有意增加11名女性理事，一旦順利獲理事會及評議員會同意，女性理事總數將達18名，達成占整體45名理事4成的改革目標。
時任東奧暨帕運組織委員會主席的森喜朗，本月3日在日本奧會（JOC）一場會議上發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論遭到批評，被迫辭去主席職務，接任主席的橋本聖子日前宣示將進行改革。
日本新聞網報導，橋本擔任主席後，就將增加女性理事占比到4成，作為組織委員會改革項目之一。
相關人士說，因此，組織委員會已彙整提案，有意新增11名女性理事。
目前傳出11人名單包括2000年雪梨奧運女子馬拉松金牌得主高橋尚子、曾獲帕運金牌的大日方邦子等人，大多是前運動員或學識豐富人士。
增加女性理事提案若能在3月2日召開的組織委員會理事會獲同意，之後再獲得評議員會同意的話，組織委員會女性理事就能增加到18名，占整體45名理事4成。
日本放送協會（NHK）報導，組織委員會目前有34名理事，如果新增11名女性理事的話，女性理事總數將有18人。
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