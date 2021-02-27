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東奧聖火傳遞3月開跑 日本藝人相繼退出跑者行列

中央社 / 東京27日綜合外電報導

日本東京奧運聖火傳遞預計3月底開跑，原本確定擔任聖火跑者的日本藝人，包括田村淳、常盤貴子、齋藤工等人，先後表示將退出跑者行列，日媒形容已成「異常狀態」。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響延至2021年夏天舉行的東京奧運，主辦單位日前宣布聖火傳遞路線大致不變，3月25日從福島縣開跑後，暫依原計畫經過日本859個市區町村等地。

日本「體育報知」報導，原本預定在福島縣傳遞東奧聖火的39歲男演員齋藤工，今天傳出將退出聖火跑者行列，理由是工作關係，去年就向主辦單位表達有意退出。

相關人士說，東奧受疫情影響延期，齋藤工因為行程安排難以參與聖火傳遞。

琉球新報報導，沖繩縣出身的23歲女演員玉城蒂娜等人，今天也傳出因為個人行程無法配合，退出聖火跑者行列。

東京體育網報導，日本藝人相繼退出聖火跑者行列，成了東奧聖火傳遞的「異常狀態」。

報導指出，日前最先發難退出跑者行列的是47歲藝人田村淳，接著是72歲歌手五木宏、48歲女演員常盤貴子，及今天傳出的齋藤工和玉城蒂娜等人。

每個藝人的理由不盡相同，田村是因為東奧暨帕運組織委員會前主席森喜朗的發言而決定退出；五木、常盤、齋藤及玉城則是「個人行程無法配合」而退出。

日本演藝界相關人士說，「看來還有其他藝人也在研究退出，人數還有可能往上增加」。

聖火 帕運

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