快訊

武漢弘芯遣散所有員工 台DRAM教父：陸半導體項目爛尾「結束了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LPGA／甘布里奇賽次輪 徐薇淩、程思嘉晉級

中央社 / 台北27日電
台灣旅美高球好手徐薇淩在甘布里奇LPGA賽次輪找回手感，與程思嘉雙雙晉級。 圖／台灣大哥大女子公開賽提供(資料照)
台灣旅美高球好手徐薇淩在甘布里奇LPGA賽次輪找回手感，與程思嘉雙雙晉級。 圖／台灣大哥大女子公開賽提供(資料照)

歷經首輪不如意，台灣旅美高球好手徐薇淩在甘布里奇LPGA賽次輪找回手感，繳出低於標準2桿的70桿，累計以高於標準1桿的145桿並列57名，與程思嘉雙雙晉級。

今年在美國奧蘭多佛羅里達的諾那湖高爾夫鄉村俱樂部（Lake Nona Golf & Country Club）舉行的甘布里奇（Gainbridge）LPGA賽，是LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽的第2場比賽，比賽總獎金200萬美元（約新台幣5613萬元）。

甘布里奇LPGA前2輪打完，大會晉級線設在高於標準2桿，取總桿數146桿以上球員晉級，而韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）目前以低於標準10桿的134桿持續獨走。

徐薇淩在首輪僅打2鳥，卻吞下3個柏忌與一個雙柏忌，以高於標準3桿的75桿並列77，今天她找回狀態，全場僅用28推，共抓6鳥，雖也吞下4個柏忌，至少表現已逐漸回穩。

至於參賽3名台將當中，首輪表現最佳的程思嘉，今天打下3個博蒂，也領到1個柏忌與1個雙柏忌，一來一往扯平，以平標準的72桿做收，兩回合以高於標準2桿的146桿，低空飛過晉級線。

前世界球后曾雅妮今天遭遇亂流「爆桿」，繳出高於標準11桿的83桿，可惜兩回合爆量繳出高於標準20桿的164桿，也是唯一沒有晉級的台灣女將。

高爾夫 LPGA 程思嘉

延伸閱讀

LPGA／賽季第二場台將開工 程思嘉74桿最佳

國小世界盃／戰神、小跑車領軍對決 男子4隊率先晉級

MLB／預測季後賽機率0% 數據網站狠虧金鶯

澳網／納達爾直落三擊敗佛吉尼尼 輕鬆晉級澳網8強

相關新聞

外籍選手備戰東京奧運 日本取消入境限制

日本經濟新聞報導，參加今年東京奧林匹克運動會的選手，可自日本下月終止緊急事態宣言之後，開始入境日本

LPGA／甘布里奇賽次輪 徐薇淩、程思嘉晉級

歷經首輪不如意，台灣旅美高球好手徐薇淩在甘布里奇LPGA賽次輪找回手感，繳出低於標準2桿的70桿，累計以高於標準1桿的1...

高球／老虎伍茲推文證實已轉院：精神不錯、感謝大家

美國高爾夫球名將老虎伍茲23日發生嚴重車禍，被送往洛杉磯另一家醫院救治後，目前精神不錯。

印尼運動員施打疫苗 為奧運等國內外賽事準備

印尼今天起替運動員接種新冠肺炎疫苗，將參加東京奧運、東南亞國家協會運動會以及其他賽事的選手優先施打，同時為印尼將於3月起...

高球／生涯不會就此結束！親近人士：伍茲仍想今年復出

美國高爾夫傳奇名將老虎伍茲(Tiger Woods)日前發生嚴重車禍，雖然沒有生命危險，但受到腳踝碎裂、腿部多處骨折的影響之下，讓外界認為老虎伍茲的職業生涯或將畫下句點，而據「英國太陽報」報導，這位4

日本島根縣指東奧組委會違背聖火協定 要求改善

日本島根縣日前表態考慮取消東京奧運聖火傳遞，今天進一步表示，東奧暨帕運組委會違反聖火傳遞協定，本應由組委會負擔的工作卻要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。