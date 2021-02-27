LPGA／甘布里奇賽次輪 徐薇淩、程思嘉晉級

歷經首輪不如意，台灣旅美高球好手徐薇淩在甘布里奇LPGA賽次輪找回手感，繳出低於標準2桿的70桿，累計以高於標準1桿的145桿並列57名，與程思嘉雙雙晉級。

今年在美國奧蘭多佛羅里達的諾那湖高爾夫鄉村俱樂部（Lake Nona Golf & Country Club）舉行的甘布里奇（Gainbridge）LPGA賽，是LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽的第2場比賽，比賽總獎金200萬美元（約新台幣5613萬元）。

甘布里奇LPGA前2輪打完，大會晉級線設在高於標準2桿，取總桿數146桿以上球員晉級，而韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）目前以低於標準10桿的134桿持續獨走。

徐薇淩在首輪僅打2鳥，卻吞下3個柏忌與一個雙柏忌，以高於標準3桿的75桿並列77，今天她找回狀態，全場僅用28推，共抓6鳥，雖也吞下4個柏忌，至少表現已逐漸回穩。

至於參賽3名台將當中，首輪表現最佳的程思嘉，今天打下3個博蒂，也領到1個柏忌與1個雙柏忌，一來一往扯平，以平標準的72桿做收，兩回合以高於標準2桿的146桿，低空飛過晉級線。

前世界球后曾雅妮今天遭遇亂流「爆桿」，繳出高於標準11桿的83桿，可惜兩回合爆量繳出高於標準20桿的164桿，也是唯一沒有晉級的台灣女將。