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外籍選手備戰東京奧運 日本取消入境限制
日本經濟新聞報導，參加今年東京奧林匹克運動會的選手，可自日本下月終止緊急事態宣言之後，開始入境日本。
日經新聞提到，緊急事態宣言預定於3月7日到期，之後很快就會取消針對外國選手的旅行禁令。
此外，奧運選手不須在抵達後自我隔離兩週，以便為7月23日揭幕的奧運會備戰，但只能在下榻處和運動場館活動。
日本原本特別允許外籍選手在奧運前於日本境內訓練，但為了控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而關閉邊界，暫時不准這些選手入境。
路透社統計，日本迄今累計43萬1000人染疫，逾7800人病故。
奧運會官員本月稍早公布大會期間的第一批防疫措施，包括禁止在賽事上高歌呼喊，且除了飲食、睡覺、戶外活動以外的所有時間都強制戴口罩。
日經新聞引述估計數據報導，包括參賽選手、教練、記者在內，預期超過7萬人將為東京奧運入境日本。
報導還提到，緊急事態宣言終結一個月後，日本政府可能會把東奧場館內的觀賽人數上限提高到一萬人左右，其他縣市則可提高到2萬人。
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