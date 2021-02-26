高球／生涯不會就此結束！親近人士：伍茲仍想今年復出

美國高爾夫傳奇名將老虎伍茲(Tiger Woods)日前發生嚴重車禍，雖然沒有生命危險，但受到腳踝碎裂、腿部多處骨折的影響之下，讓外界認為老虎伍茲的職業生涯或將畫下句點，而據「英國太陽報」報導，這位45歲高球傳奇的奮鬥意志尚未消沉，並展現出強烈的回歸慾望。

遭遇重大車禍的老虎伍茲，雖然意識仍保持清醒，但在腿部多處骨折的情況下，醫生也在老虎伍茲的腿部打入鋼釘，並在碎裂的腳踝上置入螺釘與骨釘，消息一出，人們也認為此波傷勢將終結老虎長達25年的職業生涯。

根據親近老虎伍茲的相關人士所述，雖然這位高球名將感到非常沮喪，但他仍不希望自己的職業生涯就此結束，「如果有任何方法可以讓他繼續打球，他會去嘗試的，如果他還能打，他就會繼續拚搏。」

消息人士甚至透露，老虎伍茲希望可以在今年重返賽場，「這是一個巨大的挫折，他也知道這一點，但他過去已經克服了重重障礙，他認為自己能夠再次做到。」

儘管老虎伍茲對傷勢感到相當樂觀，但家人卻不希望他急於復出，曾有藥物濫用前科的伍茲，老虎的家人擔心他在康復過程中再次迷上止痛藥。