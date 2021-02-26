東奧聖火跑者 五木寬與常盤貴子因行程不合請辭

日本東京奧運聖火傳遞3月25日起跑，不過原定擔任跑者的演歌歌手五木寬與女演員常盤貴子，因行程無法配合請辭；另為避免人潮聚集，原定擔任跑者的花滑選手高橋大輔暫時除外。

日本共同社報導，今年72歲的五木寬生於福井縣美濱町，原定5月底在福井縣內擔任跑者。

福井縣今天表示，五木寬因行程無法配合，請辭跑者，改由曾代表日本參加2008年北京奧運的男子排球選手荻野正二參加，荻野今年51歲，生於福井縣若狹町。

石川縣知事谷本正憲今天也宣布，48歲的常盤貴子原本預定6月1日在縣內擔任聖火傳遞跑者，但常盤因行程無法配合請辭，改由54歲的女演員若村麻由美參加。

另外，讀賣新聞報導，岡山縣昨天宣布縣內的聖火跑者名單，在東奧延期前已決定的53名跑者中，經確認意願，有52人維持不變；但考量防疫措施、避免圍觀人潮聚集，原定擔任跑者、34歲的花式滑冰選手高橋大輔，暫時不列入跑者。

岡山縣表示，將與東京奧運暨帕運組織委員會繼續討論此事，若能討論出降低傳染風險的防疫措施，將另以追加公告的方式，把高橋大輔列入跑者。