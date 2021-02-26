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LPGA／賽季第二場台將開工 程思嘉74桿最佳

中央社 / 台北26日電
韓裔紐籍女將高寶璟暫居領先。 美聯社
韓裔紐籍女將高寶璟暫居領先。 美聯社

台灣旅美高球好手程思嘉，今天在甘布里奇LPGA（美國女子職業高爾夫巡迴賽）首輪繳出高於標準2桿的74桿、並列67名，也是同場3名台將當中表現最佳。

甘布里奇（Gainbridge）LPGA是今年賽季的第2場比賽，也是旅美台將農曆年後「開工」第1戰，今年比賽總獎金達200萬美元（約新台幣5613萬），比賽地點則是在奧蘭多的諾那湖高爾夫鄉村俱樂部（Lake NonaGolf & Country Club）。

這場比賽不僅是旅美台將包括程思嘉、徐薇淩與曾雅妮新賽季首戰，最受矚目的就是退役13年、LPGA名人堂前球后索倫斯坦（Annika Sorenstam）也復出參賽，不過首輪打完，韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）以低於標準7桿的65桿暫居排頭。

程思嘉今天表現如同倒吃甘蔗，從前9洞出發的她就吞下4個柏忌，轉場後又在第11洞吞下第5個柏忌，所幸最後7洞急拉尾盤，打下3隻小鳥，以高於標準2桿的成績暫收在並列67名。

同場出賽的徐薇淩今天打下2鳥，卻也吞下3個柏忌與一個雙柏忌，以高於標準3桿的75桿並列77；前世界球后曾雅妮首輪則還未找到節奏，以高於標準9桿的81桿名列最末的120名。

現年50歲的索倫斯坦，生涯共拿過72座LPGA冠軍，她在37歲時宣布退休，此役她重出江湖，全場打下1鳥、1柏忌與1個三柏忌，同以高於標準3桿的75桿並列77名。

高爾夫 LPGA 程思嘉

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