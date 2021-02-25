國小世界盃／戰神、小跑車領軍對決 男子4隊率先晉級

由教育部體育署主辦的第二屆「國小足球世界盃」台北市分區預賽本周在百齡橋足球場開踢，共有男子41隊及女子8隊報名參賽，大約全台北市每3所小學就有1所學校報名參賽，預計將有5支男子隊伍及1支女子隊伍晉級複賽。

今天賽事最精采的對戰組合莫過於由前國腳張涵率領的公館國小及羅志恩領軍的明道國小，二位都剛從國家隊退役不久，但深根基層多年，在國家隊歷屆戰役中也享有盛名，因此，比賽過程出現不少精采的攻防戰術。

張涵在國家隊時期就是防守悍將，素有「戰神」美譽，而明道國小教練羅志恩在國家隊時期與雙胞胎哥哥羅志安是雙箭頭小跑車，二隊平常會互相邀約踢練習賽，但本屆籤運不佳抽到同一組。

分組賽首輪明道國小便以0：4嘗到對戰首敗，由於雙方均熟悉彼此主將戰力，因此，在淘汰賽中張涵便讓陣中較高大的球員去貼身防守明道國小的得分主力白立宏，此舉果然奏效，再度讓明道國小以0：4敗下陣來，也讓明道國小淘汰出局。

明道國小教練羅志恩賽後表示，這場比賽跟不上對方的節奏，輸在攻守轉換，而且穩定度也沒對手好，雖然陣中有6位六年級，但是在平常的練習卻陷入人數不足的窘境。面對少子化的影響將是羅志恩帶領明道國小前進的路上最大的考驗。

反觀晉級複賽的公館國小教練張涵則認為，因了解對手的踢法，而且確實執行教練的攻防戰術，開局破網的氣勢讓小球員踢起來更有自信，均有把握領先的優勢，尤其是6號沈宬賦的大鎖式防守更是獲勝的關鍵之一，可惜場地不佳影響球員表現，否則小球員的發揮會更好。

去年亞軍士東國小則是爆冷在淘汰賽中遭天母國小以1：5不幸敗北，今天共有4支球隊率先晉級，分別為大安國小、龍安國小、公館國小、天母國小，第5支晉級男子隊伍及女子組將在3月2至4日在百齡橋下爭取出線機會，屆時也希望民眾前往觀賽並為懷抱足球熱血的小球員加油打氣。