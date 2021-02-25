不僅贊助拳擊 前滑水國手林廷祥願扶植其他運動產業

今年年初風光成為第一個贊助國內拳擊運動的創投基金，並催生第一場全國拳擊俱樂部聯賽，德立斯科技天使創投基金2.0負責人林廷祥打鐵趁熱， 今天公開表達扶植其他運動產業的意願，並呼籲有志創業的國人不分年齡，發揮創意落實夢想，他將全力支持。

立勝盃全國拳擊俱樂部盃聯賽上月30日推出一砲而紅，並吸引其他創投基金的高度興趣，林廷祥出師告捷後忙著超前部署，瞄準其他運動產業，展現企業家目光深遠而精準的布局。

過去曾是滑水國手的林廷祥，代表國家參加過多次世界滑水錦標賽，常存回饋之心，對投資運動產業興緻最高，他說：「人要惜福、感恩，我在1981至85年多次代表國家出國比賽，當年出國很困難，因為投身運動比其他人更早看到廣闊的世界，對我的人生觀及經營企業的理念幫助很大。」

體育讓林廷祥多了一扇觀天下的視窗，後來赴美留學且經商有成，成為國內極少數具有運動員身分的企業家，他的「企業家族」實力雄厚，有多家上市櫃公司。

近40年的商場歷練，讓林廷祥看運動產業也獨具慧眼，10多年前便回頭擔任中華滑水協會理事長，為國內滑水運動帶來嶄新氣象，「我用治理上市上櫃公司的標準推展體育，包括財務透明、會計師簽證、製作損益表等，應該都是開體育界風氣之先。」

林廷祥的理想是運動產業應「自負盈虧，自給自足」，而非靠政府的補助，才是可長可久的經營模式。「當年有拒絕聯考的小子，我們基於企業經營理念，曾經有想要成為拒領政府補助的協會的念頭」。

承辦立勝盃全國拳擊俱樂部盃聯賽的威爾力斯公司為前體育署副署長彭臺臨創辦，也是德立斯科技天使創投基金2.0投資的第四家公司，林廷祥說：「當年彭副署長推展運動魄力十足，雖然他年近70，觀念先進，且他的團隊具備專業與熱忱，符合我們投資標準。」