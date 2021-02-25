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企排／季後挑戰賽27日登場 台電男女排守衛金盃
企業16年甲級男女排球聯賽季後挑戰賽27日登場，男子組與女子組例行賽排名前4名的隊伍將先進行單淘汰賽爭奪冠軍賽門票，其中台電男、女排隊在過去已經囊括了18座的挑戰賽冠軍，今年也將分別挑戰7連霸與5連霸。
企排挑戰賽從二年開始舉辦至今，台電男排已經10度高舉冠軍金盃，目前也處在6連霸的狀態，本季例行賽台電男排未吞敗仗，紀錄推向跨季47連勝且喜納第7座例行賽冠軍，27日下午5點，台電男排要迎戰例行賽排名第4的桃園台產，隨後將由台中長力交手雲林MIZUNO，爭取季後挑戰賽總冠軍戰另一張門票。
至於過去10次的女排挑戰賽台電女排已包辦8冠，今年則是將力拚5連霸，27日下午1點她們率先登場迎戰極速超跑，緊接著由排名第二和第三的中纖和鯨華爭奪總冠軍戰門票，中國人纖和鯨華兩隊在今年例行賽都有成功斷電過，兩支隊伍不論誰晉級都會給台電帶來一大考驗。精采賽事都在ELEVEN體育二台與中華電信MOD ELEVEN 體育二台全程轉播。
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