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奧亞運培訓隊優先打疫苗 體育署：指揮中心已同意

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導

為了爭取東京奧運參賽資格，我國奧運培訓隊選手從去年底就陸續出國參戰，而體育署在今天指出，1月11日時已經獲得指揮中心同意，將讓亞奧運培訓隊或單項運動有出國比賽需求的選手優先施打新冠肺炎疫苗，且與第一線醫護人員一同列入第一類。

為了讓我國選手繼續爭取奧運積分、參賽資格或是進行備戰，體育署從去年10月開始陸續放行運動員出國參賽，包括羽球一哥周天成、游泳好手王冠閎、桌球代表隊、柔道代表隊以及今天剛解封的戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋等羽球代表隊成員，是我國前幾批在疫情爆發後出國征戰的奧運培訓隊選手。

中華奧會主席林鴻道今天在羽球隊的「凱旋榮歸記者會」上表示，中華奧會將與體育署一同向相關單位爭取，讓有出國比賽需求的選手優先施打新冠肺炎疫苗，讓選手在為國家征戰之際能多一份保障。

而體育署在下午的例行記者會上也證實，早在1月11日時就已經獲得指揮中心同意，將亞奧運培訓隊或是單項賽事有出國比賽需求且獲得體育署放行的選手，列入與第一類人員一同優先施打疫苗。

體育署競技運動組科長周德倫指出，指揮中心同意將運動員列入優先施打類別中，主要是考量到他們具有爭取奧運資格的特殊性，或是像先前亞洲盃男籃資格賽中華隊也屬不得不出國參賽的特殊狀況，在指揮中心通知後，此類選手將可以持健保卡到特定醫院就能完成疫苗施打。

不過周德倫也強調，考量到疫苗可能產生的副作用，將會讓選手與教練自行選擇是否施打疫苗，而不會採取強制性，「至於要提前多久打，就必須等待疫苗開始施打以後再做評估。」

羽球 周天成 戴資穎

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