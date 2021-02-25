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游泳／春季盃台中登場 奧運國手王星皓、林佩彣參賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
110年全國春季游泳錦標賽今天起至3月1日於台中市北區國民運動中心登場。圖／台中市政府運動局提供
110年全國春季游泳錦標賽今天起至3月1日於台中市北區國民運動中心登場。圖／台中市政府運動局提供

110年全國春季游泳錦標賽今天起至3月1日於台中市北區國民運動中心登場，包括東京奧運國手王星皓、「天才少女」林佩彣等來自台中的優秀國手均參賽，台中市府運動局長李昱叡也到場為選手加油打氣，歡迎全台選手到台中比賽交流。

李昱叡表示，台中持續推動游泳賽事服務選手競技交流，感謝中華民國游泳協會於北區國民運動中心舉辦110年全國春季游泳錦標賽，北區國運游泳池符合國際競賽標準，運動局持續與游泳協會、委員會合作推廣游泳運動，從基層扎根培育優秀人才，此次賽事為台中市選拔110年全國運動會參賽選手重要指標，台中市並將在8月全市運動大會結束後，遴選出台中市游泳代表隊選手。

運動局指出，台中積極推廣游泳運動，除持續完善硬體設施，打造友善運動環境，也支持培育眾多優秀選手，108年全國運動會游泳項目獲得10金11銀7銅的全國第2佳績，以及109年全民運動會，水上救生榮獲13金7銀1銅，蹼泳也抱回7金4銀4銅，勇奪全國第一。

運動局說明，市府積極推廣游泳運動，今年陸續將舉辦市長盃游泳錦標賽、議長盃游泳錦標賽、全國小學游泳錦標賽、全市運動會游泳賽、全國總統盃游泳錦標賽，配合防制疫情，現場量測體溫，會要求觀賽民眾及尚未上場的選手配戴口罩，未來配合疫情發展調整後適時推動，歡迎民眾為選手加油打氣。

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