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羽球／麟洋配衝出男雙新高度 教練陳宏麟看好再創高峰

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
「麟洋配」王齊麟（右2）、李洋（右1）世界排名已追平我國史上最佳紀錄。記者侯永全／攝影
「麟洋配」王齊麟（右2）、李洋（右1）世界排名已追平我國史上最佳紀錄。記者侯永全／攝影

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟李洋在經過1月份泰國賽三站賽事皆奪金的表現後，世界排名來到生涯新高的第三名，追平羽球國家隊總教練蔡佳欣與李勝木在2015年創下的我國男雙史上最佳排名，而麟洋配教練陳宏麟也指出，目前王齊麟／李洋已經有與世界其他頂尖男雙組合抗衡的實力，也看好兩人有機會將排名更近一步。

王齊麟／李洋1月份在泰國賽拉出一波15連勝，其中包括兩度擊敗世界排名第二的印尼傳奇男雙組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），以及一度擊敗世界排名第9名的馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，經過這三站賽事，麟洋配的排名也從前往泰國前的世界第7名一口氣提升到第3名，創下兩人合拍以來的新高。

對於麟洋配的優異表現，過去曾與王齊麟搭擋衝上男雙世界第4名，目前已轉任麟洋配教練的陳宏麟指出，在我國選手訓練比外國選手更為正常的情況下，麟洋配這次的臨場發揮確實比其他國選手來得更好，儘管在前兩站賽事打完後兩人身體都已經相當疲憊，但最終仍是撐完所有賽事並連續三周奪冠，確實不容易。

儘管過去與印尼組合阿山／塞提阿萬交手勝少敗多，但陳宏麟認為這次麟洋配在對上這組老將搭擋時，充分發揮了速度上的優勢，也沒有像過去一樣再被對手的節奏帶著走，成為對戰二連勝的關鍵，「以前他們很容易被對手的節奏限制住，不過這次他們克服了對戰印尼組合心理壓力大的狀況，我認為雙方間的實力差距已經不大。」

陳宏麟也強調，麟洋配在經過這三站賽事後信心提升不少，未來即使碰上世界排名第一的另一組印尼組合馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），抑或是過去交手都打得不輕鬆的日本組合，也都有機會一戰，讓世界排名有望更近一步。

而李洋也強調，經過這一戰後也確實想過，是否未來在碰上世界第一的印尼組合，或是日本組合時能否更能抗衡，「不過世界排名對我們來說就是個成果，我們只要把過程都做好，成果自然就會展現出來。」

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