快訊

獨／疑涉炒股風波 台蠟董座遭調查局約談

中職／悍將自行培訓江少慶 可望成為選秀狀元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／周天成：以小團形式獲總統接見備感榮幸

攝影中心 / 記者侯永全/即時報導
中華羽球協會理事長張國祚（中）頒發新春紅包給王子維（左起）、周天成、王齊麟及李洋。記者侯永全／攝影
中華羽球協會理事長張國祚（中）頒發新春紅包給王子維（左起）、周天成、王齊麟及李洋。記者侯永全／攝影

世界羽球聯盟一月份在泰國舉行三場巡迴賽，中華隊包括世界球后戴資穎周天成、王子維、李洋及王齊麟等人，合力為台灣摘下四座冠軍及兩座亞軍，優異成績締造多項台灣新紀錄，今天接受蔡英文總統祝賀嘉勉外，也喜獲中華羽球協會理事長張國祚頒發的新春紅包。

參賽選手返國後經過十四加七天居家隔離，今天上午進入總統府接受蔡英文總統的道賀與勉勵。隨後羽協為選手舉辦凱旋榮歸記者會，表揚為國爭光的參賽選手。台灣羽球一哥周天成受訪時表示，以往都是在亞奧運大型比賽後，才有機會進入總統府，而此次在單項羽球賽後以小團的形式獲總統的接見，備感榮幸，也很高興有機會與總統面對面的互動。總統並與代表隊期許台灣羽球選手能在東京奧運會獲得優異成績。

羽球 周天成 戴資穎

延伸閱讀

羽球／奪三冠後還未回家 李洋直呼不想再見王齊麟

羽球／羽球隊解封進總統府表揚 放眼5、6月奧運積分賽

羽球／新世界排名出爐 戴資穎續坐球后、麟洋配衝第三

羽球年終賽／連兩周遭安賽龍擋道 周天成無緣爭冠

相關新聞

羽球／麟洋配衝出男雙新高度 教練陳宏麟看好再創高峰

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋在經過1月份泰國賽三站賽事皆奪金的表現後，世界排名來到生涯新高的第三名，追平羽球國...

羽球／奪三冠後還未回家 李洋直呼不想再見王齊麟

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋1月在泰國舉行的三場BWF賽事中以一波15連勝收下3面金牌，世界排名也來到追平我國...

羽球／羽球隊解封進總統府表揚 放眼5、6月奧運積分賽

經過在泰國一個月的奮戰，我國羽球好手周天成、王子維、李洋、王齊麟在完成14加7天的居家隔離與自主健康管理後，今天上午在中...

網球／為參加東京奧運 前球后哈蕾普接種輝瑞疫苗

女單世界排名第三的哈蕾普（Simona Halep）在今日（25日）接種了新冠肺炎疫苗。這位29歲的網球選手在羅馬尼亞接受了首批輝瑞疫苗，因為該國是將運動員列入優先接種名單的國家之一。 Great

歐冠盃足球／拜仁變招 重現統治力

歐冠16強淘汰賽，衛冕冠軍拜仁慕尼黑客場以4：1擊敗拉齊奧，幾乎拿到八強門票。這對近期因傷兵滿營，在聯賽略顯低潮的德甲班...

高球／伍茲保命 名利難換

生還，無法以講名和求利替換。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。