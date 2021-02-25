影／周天成：以小團形式獲總統接見備感榮幸

世界羽球聯盟一月份在泰國舉行三場巡迴賽，中華隊包括世界球后戴資穎、周天成、王子維、李洋及王齊麟等人，合力為台灣摘下四座冠軍及兩座亞軍，優異成績締造多項台灣新紀錄，今天接受蔡英文總統祝賀嘉勉外，也喜獲中華羽球協會理事長張國祚頒發的新春紅包。

參賽選手返國後經過十四加七天居家隔離，今天上午進入總統府接受蔡英文總統的道賀與勉勵。隨後羽協為選手舉辦凱旋榮歸記者會，表揚為國爭光的參賽選手。台灣羽球一哥周天成受訪時表示，以往都是在亞奧運大型比賽後，才有機會進入總統府，而此次在單項羽球賽後以小團的形式獲總統的接見，備感榮幸，也很高興有機會與總統面對面的互動。總統並與代表隊期許台灣羽球選手能在東京奧運會獲得優異成績。