羽球／奪三冠後還未回家 李洋直呼不想再見王齊麟

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋1月在泰國舉行的三場BWF賽事中以一波15連勝收下3面金牌，世界排名也來到追平我國男雙史上最佳的第3名，成為這次泰國站成果最豐碩的組合，不過在返台後他們又接受了14加7天的居家檢疫和自主健康管理，今天「解封」後又是行程滿檔，讓還沒回家的李洋直呼，接下來一段時間已經不想再看到搭擋王齊麟等人。

我國羽球好手戴資穎、周天成、王子維、王齊麟和李洋，在1月初前往泰國參加BWF連續三站賽事，就因為配合防疫政策過著一段「與世隔絕」的生活，儘管這四組人馬最終在泰國帶回了4金2銀4銅的佳績，但對於有將近2個月時間無法與外界接觸，選手們也直呼「好辛苦」。

其中李洋就表示，從泰國到返台後兩次隔離，加上比賽期間所接觸的也僅有羽球隊、大會人員或比賽對手，幾乎是完全無法與外界接觸，在今天上午完成總統府與記者會行程後，他也直呼短時間內不想再看到包括搭擋王齊麟等人，「現在只想回家見家人、女友，好好放鬆一下。」

談到這次泰國賽完成難度相當高的15連勝並連3站摘金，其中包括我國在BWF年終賽史上首面男雙金牌，王齊麟則是表示，這次泰國賽事有不少頂尖選手缺陣，所以他與李洋也並未感到自滿，接下來也會好好準備奧運。

而「麟洋配」這次的15連勝中，就包括兩度擊敗印尼傳奇男雙組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），李洋也坦言要在任何狀況下拿下15連勝都不是一件容易的事情，「其實中間有好幾場比賽我都覺得要輸了，不可能再贏了．但這次的成績真的是對於我們兩人合拍後的一次很大肯定。」