羽球／羽球隊解封進總統府表揚 放眼5、6月奧運積分賽

經過在泰國一個月的奮戰，我國羽球好手周天成、王子維、李洋、王齊麟在完成14加7天的居家隔離與自主健康管理後，今天上午在中華民國羽球協會理事長張國祚帶領下，先是前往總統府接受總統蔡英文表揚，隨後更由羽協舉行「凱旋榮歸記者會」恭賀選手的好表現，而4名與會選手也強調，接下來將會持續以東京奧運為目標進行備戰。

我國羽球好手戴資穎、周天成、王子維和「麟洋配」王齊麟／李洋，1月份在泰國舉行的三場BWF賽事中贏回4金2銀4銅的佳績，其中「麟洋配」更是奪下我國史上首面BWF年終賽男雙金牌，世界排名也衝上第三名追平男雙史上最佳紀錄，至於王子維的世界排名也創下個人新高、來到男單第9名，短短一個月成果豐碩。

在今天的記者會上，羽協理事長張國祚也親自為四位選手頒發新春紅包祝賀，他指出我國男子選手目前在國際上已處於坐三、望二、搶一的位置，實力也僅次於日本，與印尼在伯仲之間，未來也將繼續朝著羽球大國的方向邁進。

對於這次帶著佳績返國，今天4位與會選手也強調將會繼續以東京奧運為目標進行備戰，目前也確定將會參與5、6月在馬來西亞與新加坡舉行的奧運積分賽，至於原訂4月底登場的亞錦賽和5月中旬的印度公開賽則還在評估是否參賽，希望在防疫與爭取奧運積分間取得最大平衡。

談到這次我國選手在泰國屢創佳績，與李洋聯手以15連勝奪下3面金牌的王齊麟就表示，由於我國防疫工作完善，讓他們在去年全英公開賽後仍持續保持訓練，並且能繼續以奧運為目標來做準備，「雖然第一站打完以後我們身體真的很痠痛，畢竟太久沒有參加國際賽事，但去年下半年的扎實訓練，也確實展現了成效。」

而周天成也強調，很感謝台灣防疫團隊和政府願意讓選手出國比賽，在其他國仍因為疫情無法訓練時，我國選手能夠維持狀態或是持續進步是這次拿下佳績的主因，「這方面真的不只是選手作得好，防疫也做得非常好。」