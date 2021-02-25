快訊

確診次日再驗…全數核酸皆為陰性 陳時中直呼：真的很怪

新冠境外大增5例！皆菲律賓女移工 3次採檢才確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／為參加東京奧運 前球后哈蕾普接種輝瑞疫苗

聯合新聞網 / 綜合報導
女單世界排名第三的哈蕾普（Simona Halep）在今日（25日）接種了新冠肺炎疫苗。這位29歲的網球選手在羅馬尼亞接受了首批輝瑞疫苗，因為該國是將運動員列入優先接種名單的國家之一。 取自推特WTA Romania官方推特
女單世界排名第三的哈蕾普（Simona Halep）在今日（25日）接種了新冠肺炎疫苗。這位29歲的網球選手在羅馬尼亞接受了首批輝瑞疫苗，因為該國是將運動員列入優先接種名單的國家之一。 取自推特WTA Romania官方推特

女單世界排名第三的哈蕾普（Simona Halep）在今日（25日）接種了新冠肺炎疫苗。這位29歲的網球選手在羅馬尼亞接受了首批輝瑞疫苗，因為該國是將運動員列入優先接種名單的國家之一。

哈蕾普對此表示：「我沒事，至少到目前為止還沒有任何副作用。」、「這是為了所有人的健康著想，我決定接種疫苗。如果這是擺脫新冠肺炎的唯一辦法，我希望可以讓多點人來接種，也會繼續小心並保護好自己。」

這位前世界球后在10月下旬感染了新冠肺炎，雖然只有輕微症狀，但為了避免二度感染而選擇接種疫苗。許多國家已將奧運選手排在優先接種的名單中。匈牙利和以色列都已接種完成。澳洲、韓國和比利時也宣布了奧運選手的疫苗優先權。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，雖然他不會強制運動員接種疫苗，但他鼓勵所有人進行接種。

疫苗 新冠肺炎 奧運 羅馬尼亞 韓國

相關新聞

羽球／羽球隊解封進總統府表揚 放眼5、6月奧運積分賽

經過在泰國一個月的奮戰，我國羽球好手周天成、王子維、李洋、王齊麟在完成14加7天的居家隔離與自主健康管理後，今天上午在中...

高球／老虎伍茲車禍純屬意外 當局排除用藥酒駕不會起訴

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日發生嚴重翻車車禍，造成嚴重傷勢，針對這起意外，當局已排除酒駕因素，伍茲將...

網球／為參加東京奧運 前球后哈蕾普接種輝瑞疫苗

女單世界排名第三的哈蕾普（Simona Halep）在今日（25日）接種了新冠肺炎疫苗。這位29歲的網球選手在羅馬尼亞接受了首批輝瑞疫苗，因為該國是將運動員列入優先接種名單的國家之一。 Great

2032奧運可望由澳洲布里斯本取得主辦權

NHK報導，國際奧會委員會基本已經選出布里斯本為2032年夏季奧運的候選主辦城市。將來，國際奧會委員會將繼續與布里斯本商...

東京奧運是否開放外國客 國際奧會評估4月底決定

日本放送協會（NHK）報導，國際奧會（IOC）昨天召開線上理事會，IOC執行長杜比（Christophe Dubi）在會...

退役冰球明星奧里與台灣選手、教練線上交流

美國在台協會(AIT)原舉行國際退役冰球球星威利·奧里（Willie O'Ree）的線上座談會；此活動原本預定於台北美國資料中心舉辦，最終考量疫情改成線上同步直播，但冰球協會仍號召教練、球員熱情參與，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。