網球／為參加東京奧運 前球后哈蕾普接種輝瑞疫苗

女單世界排名第三的哈蕾普（Simona Halep）在今日（25日）接種了新冠肺炎疫苗。這位29歲的網球選手在羅馬尼亞接受了首批輝瑞疫苗，因為該國是將運動員列入優先接種名單的國家之一。

Great news! Today Simona Halep got her COVID vaccination shot. "I wanted to get vaccinated. I came with an open mind and I'm fine. I was vaccinated with Pfizer. I'm fine, I haven't had any side effects now. It's for everyone's sake and that's why I decided to get vaccinated." pic.twitter.com/QQkddaiEDQ — 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) February 24, 2021

哈蕾普對此表示：「我沒事，至少到目前為止還沒有任何副作用。」、「這是為了所有人的健康著想，我決定接種疫苗。如果這是擺脫新冠肺炎的唯一辦法，我希望可以讓多點人來接種，也會繼續小心並保護好自己。」

這位前世界球后在10月下旬感染了新冠肺炎，雖然只有輕微症狀，但為了避免二度感染而選擇接種疫苗。許多國家已將奧運選手排在優先接種的名單中。匈牙利和以色列都已接種完成。澳洲、韓國和比利時也宣布了奧運選手的疫苗優先權。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，雖然他不會強制運動員接種疫苗，但他鼓勵所有人進行接種。