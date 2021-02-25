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高球／老虎伍茲車禍純屬意外 當局排除用藥酒駕不會起訴
高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日發生嚴重翻車車禍，造成嚴重傷勢，針對這起意外，當局已排除酒駕因素，伍茲將不會面臨起訴。
洛杉磯郡警察局24日指出，這起車禍純粹是「單一事故」，副警長岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）在記者會上透露，已排除伍茲涉及酒駕或吸毒，當局將不提出任何指控。
警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也表示，副警長抵達案發地時伍茲「很清醒」，強調「沒有酒精的氣味，沒有任何令人起疑的藥物、毒品等物」，認為不需要在現場對伍茲進行任何酒駕及藥物使用的測試。
不過，維拉紐瓦也希望相關人員能針對伍茲的通聯紀錄進行調查，以確定他在事故發生時是否正在使用手機，但這需要搜查令。
造成該事故的另一個因素，則可能是伍茲沿著陡峭彎曲的道路行駛時「分心」，維拉紐瓦也指出該路段是危險區域，經常發生意外。據悉，從去年一月到伍茲近日的事件期間，該處共發生13起事故。
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