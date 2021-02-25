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東京奧運是否開放外國客 國際奧會評估4月底決定

中央社 / 東京25日綜合外電報導
國際奧會（IOC）昨天召開線上理事會，IOC執行長杜比（Christophe Dubi）在會後記者會上表示，東奧是否開放外國觀眾，在4月底判斷應是適當時期。 歐新社
國際奧會（IOC）昨天召開線上理事會，IOC執行長杜比（Christophe Dubi）在會後記者會上表示，東奧是否開放外國觀眾，在4月底判斷應是適當時期。 歐新社

日本放送協會（NHK）報導，國際奧會（IOC）昨天召開線上理事會，IOC執行長杜比（Christophe Dubi）在會後記者會上表示，東奧是否開放外國觀眾，在4月底判斷應是適當時期。

杜比也說，東奧是否開放觀眾，也有可能分別對日本國內觀眾與外國觀眾進行兩階段的判斷。

另外，東京奧運暨帕運組織委員會新主席橋本聖子昨天也參加IOC線上理事會，說明準備狀況；IOC主席巴赫（Thomas Bach）在會後記者會上表示歡迎橋本就任。

橋本受訪時表示，為了強化組委會宣傳，正考量每週一次召開例行記者會。

橋本說，她向IOC理事會報告的重點措施，包括最重要的防疫對策、推動性別平等、延期舉行的「東奧模式」經驗未來如何傳承等，希望將這些內容在例行記者會上具體的說明。

報導指出，過去組委會前主席森喜朗及其他幹部，都沒有舉行例行記者會。

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