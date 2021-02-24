迎東京奧運 5方會談擬下週登場

為迎接東京奧運與帕運，原本應該在本月中旬登場的4方會談因故延期，主辦城市東京都知事小池百合子今天表示，正協調在下週舉辦5方會談，為成功舉辦東奧竭盡全力。

日本富士新聞網報導，小池百合子今天在東京都議會備詢時說，為迎接東京奧運與帕運，原本由東京都政府、日本政府、東奧與帕運組織委員會、國際奧林匹克委員會（IOC）4方代表參與的4方會談，目前正在協調加上國際帕拉林匹克委員會（IPC）代表，訂下週舉行5方會談。

每日新聞報導，小池說，將和相關人士團結一致，為成功舉辦東奧竭盡全力。

東京都政府表示，5方會談預定將再度確認包括防疫措施在內的東奧及帕運準備事項。

4方會談原訂2月中旬舉行，但因東奧及帕運組織委員會前主席森喜朗失言風波，小池表明不出席而被迫延期。