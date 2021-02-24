高球／伍茲非首次車禍 上回自駕撞樹為性醜聞起點
手握15座大賽冠軍的高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)，今日發生車禍震驚體壇，靠著「汽車安全性」撿回一命，但雙腿骨折勢必得休養好一陣子。不過這不是他第一次駕車出意外，上回自駕撞樹後因此曝光婚外情與性醜聞，也坦承患有「性愛成癮症」，成為職業生涯轉淚點。
伍茲在2000年初期主宰高球界，並於2004年娶了瑞典名模艾琳（Elin Nordegren），但在聲望看似達到高峰之際，卻在2009年11月發生車禍意外，駕車撞毀在自家大門外，原因是與妻子發生爭吵，據當時報導，艾琳是拿高爾夫球桿追著伍茲跑，他才會在情緒不穩下開車撞上路樹。
此事件後媒體才踢爆伍茲大搞婚外情，和他有過一段情的虎女郎紛紛跳出指控，甚至喜歡召妓、多p等特殊性癖好，日前的HBL紀錄片更直指老虎喜歡「一次來10個」！最終老虎伍茲坦承自己是患了「性愛成癮症」，也與艾琳離婚，整起事件才逐漸落幕。
經歷性醜聞後，老虎伍茲運勢走下坡，碰上運動員最害怕的傷勢困擾，5年內動了5次手術，看衰他的質疑聲四起，直到2019年再次於名人賽奪冠穿上綠夾克才又證明自己。
只是去年遇上疫情攪局，老虎伍茲背傷復發才剛動完手術，就又因車速過快發生車禍致雙腿骨折，這位高球傳奇生涯總是精彩。
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