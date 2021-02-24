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老虎伍茲車禍怎重傷？高速翻車踝骨碎裂，生涯陷危

高球／伍茲非首次車禍 上回自駕撞樹為性醜聞起點

聯合新聞網 / 綜合報導
高球名將老虎伍茲23日上午在加州洛杉磯郡單獨駕車，發生重大翻覆車禍，連人帶車衝下斷崖，翻滾到崖底，身受重傷，正在醫院搶救中。圖為2019年10月伍茲在日本參賽。(美聯社) Tiger Woods Vehicle Crash FILE - Tiger Woods smiles during a winner's ceremony after winning the Zozo Championship PGA Tour at the Accordia Golf Narashino country club in Inzai, east of Tokyo, Japan, in this Monday, Oct. 28, 2019, file photo. Woods was injured Tuesday, Feb. 23, 2021, in a vehicle rollover in Los Angeles County and had to be extricated from the vehicle with the “jaws of life” tools, the Los Angeles County Sheriff’s Department said. (AP Photo/Lee Jin-man, File) 美聯社
高球名將老虎伍茲23日上午在加州洛杉磯郡單獨駕車，發生重大翻覆車禍，連人帶車衝下斷崖，翻滾到崖底，身受重傷，正在醫院搶救中。圖為2019年10月伍茲在日本參賽。(美聯社) Tiger Woods Vehicle Crash FILE - Tiger Woods smiles during a winner's ceremony after winning the Zozo Championship PGA Tour at the Accordia Golf Narashino country club in Inzai, east of Tokyo, Japan, in this Monday, Oct. 28, 2019, file photo. Woods was injured Tuesday, Feb. 23, 2021, in a vehicle rollover in Los Angeles County and had to be extricated from the vehicle with the “jaws of life” tools, the Los Angeles County Sheriff’s Department said. (AP Photo/Lee Jin-man, File) 美聯社

手握15座大賽冠軍的高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)，今日發生車禍震驚體壇，靠著「汽車安全性」撿回一命，但雙腿骨折勢必得休養好一陣子。不過這不是他第一次駕車出意外，上回自駕撞樹後因此曝光婚外情與性醜聞，也坦承患有「性愛成癮症」，成為職業生涯轉淚點。

伍茲在2000年初期主宰高球界，並於2004年娶了瑞典名模艾琳（Elin Nordegren），但在聲望看似達到高峰之際，卻在2009年11月發生車禍意外，駕車撞毀在自家大門外，原因是與妻子發生爭吵，據當時報導，艾琳是拿高爾夫球桿追著伍茲跑，他才會在情緒不穩下開車撞上路樹。

此事件後媒體才踢爆伍茲大搞婚外情，和他有過一段情的虎女郎紛紛跳出指控，甚至喜歡召妓、多p等特殊性癖好，日前的HBL紀錄片更直指老虎喜歡「一次來10個」！最終老虎伍茲坦承自己是患了「性愛成癮症」，也與艾琳離婚，整起事件才逐漸落幕。

經歷性醜聞後，老虎伍茲運勢走下坡，碰上運動員最害怕的傷勢困擾，5年內動了5次手術，看衰他的質疑聲四起，直到2019年再次於名人賽奪冠穿上綠夾克才又證明自己。

只是去年遇上疫情攪局，老虎伍茲背傷復發才剛動完手術，就又因車速過快發生車禍致雙腿骨折，這位高球傳奇生涯總是精彩。

老虎伍茲 Tiger Woods

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