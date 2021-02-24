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影／老虎伍茲疑「車速過快」釀禍 兩大關鍵撿回一命

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
這起車禍約發生在早上7點多，現年45歲的伍茲獨自開車行駛在羅靈丘陵莊園（Rolling Hills Estates）和帕洛斯維達牧場（Rancho Palos Verdes）郊區，車子失控擦撞後，翻覆跌落山坡下，車體嚴重毀損。路透
這起車禍約發生在早上7點多，現年45歲的伍茲獨自開車行駛在羅靈丘陵莊園（Rolling Hills Estates）和帕洛斯維達牧場（Rancho Palos Verdes）郊區，車子失控擦撞後，翻覆跌落山坡下，車體嚴重毀損。路透

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日在洛杉磯發生嚴重翻車車禍，造成腿部多處骨折，已緊急送醫且無生命危險，警方稱伍茲「意識清楚」，初步推斷當時他「車速過快」，不過調查人員要花數天或數周才能確定車禍原因。

這起車禍約發生在早上7點多，現年45歲的伍茲獨自開車行駛在羅靈丘陵莊園（Rolling Hills Estates）和帕洛斯維達牧場（Rancho Palos Verdes）郊區，車子失控擦撞後，翻覆跌落山坡下，車體嚴重毀損。

洛杉磯郡副警長岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）第一時間趕到車禍現場，當時他問駕駛名字，對方回答「我是老虎」，他也立刻認出這位高球名將。

岡薩雷茲說，以他多年的經驗來看，伍茲所開的車和繫安全帶成為他生還的關鍵，大大增加活命的可能性。

洛杉磯郡警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）指出，伍茲的車速「比正常還要快」，而該地也是事故多發區。維拉紐瓦表示，「地上沒有煞車痕、沒有輪胎痕跡，車子撞到中央分隔島，衝入對向車道，撞到護欄和樹，翻滾了好幾圈」。

救護人員用救生鉗撐開車體將伍茲救出，隨即將他送往醫院。洛杉磯郡消防局長奧斯比（Daryl Osby）指出，伍茲的兩腿受到「嚴重傷害」，CNN報導指出是「複雜性骨折」（Compound Fractures）。

洛杉磯郡副警長岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）第一時間趕到車禍現場，當時他問駕駛名字，對方回答「我是老虎」，他也立刻認出這位高球名將。路透
洛杉磯郡副警長岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）第一時間趕到車禍現場，當時他問駕駛名字，對方回答「我是老虎」，他也立刻認出這位高球名將。路透

伍茲 老虎

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