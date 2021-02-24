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高球／車禍雙腿嚴重骨折 老虎伍茲恐錯失奧運機會

聯合新聞網 / 綜合報導
老虎伍茲發生重大車禍，想趕上今年奧運恐怕無望。 美聯社
老虎伍茲發生重大車禍，想趕上今年奧運恐怕無望。 美聯社

美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）在加州當地時間早上7點在洛杉磯發生嚴重車禍，乘坐的休旅車翻覆，車身也嚴重受損，他的腿部多處受傷，據媒體報導為雙腿嚴重骨折，送醫後立即動手術。而事實上，伍茲近年就飽受運動傷害所苦，甚至去年底才為解決椎間盤突出動刀。

伍茲生涯幾乎與傷病脫不了關係，上自頸椎、椎間盤，下至膝蓋、腳踝，幾乎全身上下都動過刀，其中背部的傷勢更是影響整個生涯，他才剛在去年（2020）12月進行第五次的椎間盤手術，雖然僅是清創，但據消息指出，伍茲至今還無法進行揮桿，如今又發生車禍導致腿部嚴重傷勢，重返賽場的難度又更上層樓。

老虎座車已撞成廢鐵。 路透社
老虎座車已撞成廢鐵。 路透社

今日再逢車禍傷勢的伍茲幾乎確定缺席今年的東京奧運賽事，根據奧運高爾夫的參賽規則，每個國家在世界前15名當中最多僅能4人參賽，資格的計算到今年的6月21日截止，伍茲現在的世界排名為48名，如果沒遭受車禍的話，還是有機會靠著從3月開始的密集出賽賺取積分，參加奧運的希望還尚未破滅。

在2017年伍茲的世界排名曾跌至生涯低谷的1199名，不過他在往後2年回歸，迅速拿下2019年美國名人賽冠軍，世界排名也一度回到第6名，當時他也燃起參加2020東京奧運的希望，不過在因疫情延期與後續傷勢、車禍的影響下，時間不站在伍茲這邊，生涯最可能實現的奧運夢恐怕再度破滅。

東京奧運 車禍 手術 運動傷害 洛杉磯

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