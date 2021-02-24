高球／老虎伍茲嚴重車禍 駕車是現代旗下頂級休旅車

美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）在加州當地時間早上7點在洛杉磯發生嚴重車禍，乘坐的休旅車翻覆，車身也嚴重受損，據調查，他所駕駛的車是現代（Hyundai）旗下的豪華品牌Genesis GV80。

Genesis GV80是去年推出的韓系奢華休旅，由現代汽車開發，安全上，除了十具輔助氣囊外，主動式安全系統包括了FCA前方碰撞警示系統、BCA盲點偵測放撞系統、RCCA後方交通警示系統、DAW駕駛疲勞警示、PCA駐車防撞警示系統等。

GV80在美國頂級款式定價6.76萬美元（約新台幣188.3萬元），而代言人正是老虎伍茲本人，在今天發生車禍後，不論正面負面，或許也間接打響了GV80的名號。根據KABC-TV電視台直升機在事故上方的觀察，伍茲的GV80躺在山坡道路外，前端嚴重受損。

伍茲的經紀人史坦柏格（Mark Steinberg）表示，他的腿部多處受傷，正在動手術，傷勢不明。