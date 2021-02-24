老虎伍兹發生翻車重大車禍 腿部多處受傷

美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）在加州當地時間早上7點左右，在洛杉磯附近發生嚴重車禍，他駕駛的休旅車翻覆，車身嚴重受損，消防員必須用救生鉗撐開車體，才能將他拉出車外。 美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods），在洛杉磯附近發生嚴重車禍，所駕駛的休旅車翻覆，車身嚴重受損。 法新社

老虎伍茲腿部多數受傷，正在醫院動手術。

他的經紀人以及當地警方已證實此事。事故現場照片已經在洛杉磯電視台播出。

45歲的老虎伍茲在高爾夫球生涯多次受傷，上個月才動過背部手術。他在2017年因吃止痛藥，被警察發現將車子停在路旁睡覺。

【中央社／洛杉磯23日綜合外電報導】

洛杉磯郡警局表示，高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）的座車今天在洛杉磯郡翻覆，消防和醫療人員以救生鉗將伍茲從嚴重受損的車中救出，並以救護車將伍茲送往當地醫院。

這起事故未涉及其他車輛，當時車內僅有伍茲。

伍茲的經紀人史坦柏格（Mark Steinberg）表示，伍茲腿部多處受傷，正在動手術。伍茲的傷勢不明。

根據KABC-TV電視台一架直升機在事故上方的觀察，伍茲座車側躺在山坡道路外，前端嚴重受損。

洛杉磯郡警局表示，這起事故發生在早晨約7時12分。