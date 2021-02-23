世界沙排賽地主卡達禁女選手穿比基尼 德國選手揚言抵制

隨著多項國際運動賽事進行及即將承辦2022年世界盃足球賽，卡達成為西亞體育重鎮，然而今天傳出下個月進行的世界女子沙排巡迴賽卡達盃賽事，禁止女選手穿著比基尼上場比賽，曾參加里約奧運的德國名將柏格（Karla Borger）與其搭檔蘇黛（Julia Sude）為此表示要抵制，「因為這是唯一禁止在球場上穿比基尼的國家。」

但卡達排球協會對此消息回應說，「我們盡力確保讓所有選手在下個月的比賽中，都感到自在」。且在聲明堅持說，「我們對選手在比賽時，應該穿的運動服沒有任何要求。」

下個月的世界沙排錦標賽，是卡達多哈第一次舉辦女子世界巡迴賽，過去7年來多哈一直是世界男子巡迴賽的固定比賽場地。

然而，這次世界女子賽前卻傳出，女性球員被要求穿連身長衣和長褲，而不能穿比基尼，國際排總(FIVB)表達，這是「對地主文化和傳統的尊重。」

德國選手柏對此抨擊說，「我認為卡達不適合舉辦這場比賽。」此時雖非夏季，但卡達的氣溫還是有可能超30度，不能穿比基尼比賽，選手將會很難受。

但最終選手究竟能否穿著比基尼上場？只能等待3月8日開打時揭曉。