英國疫苗接種起作用 溫網可望恢復舉辦

英國體育賽事逐漸開綠燈?英國疫情本週趨緩,新案例數量下降了11%,首相強森提出一系列解封計畫,自3月底開始,包含足球、高爾夫球、網球等1月初封鎖的室外運動將恢復運作。至於大型球賽部分,在4月底的聯賽盃決賽打頭陣試水,將開放部分球迷入場,若狀態許可,最快5月中旬就能大規模解封球迷進場,這也被視為是替夏季歐國盃大賽預熱,預期能開放萬人入場。

英國體育解封期程

透過英國最新疫情數據顯示,英國疫情有趨緩的現象,22日當日新例低於萬人,過去七天加總人數下降11%,這也提升英國當局對恢復體育運作的信心。

As we continue to plan for The Championships in 2021, we welcome @10DowningStreet's announcements.



We look forward to continuing to work with them, @DCMS and the rest of sport with the ambition of welcoming spectators safely to our event this summer.#Wimbledon pic.twitter.com/EgFYUL2qeg