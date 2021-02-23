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英國疫苗接種起作用 溫網可望恢復舉辦

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
溫網在停辦一年後，今年有望恢復舉辦。 路透
溫網在停辦一年後，今年有望恢復舉辦。 路透

英國體育賽事逐漸開綠燈？英國疫情本週趨緩，新案例數量下降了11%，首相強森提出一系列解封計畫，自3月底開始，包含足球、高爾夫球、網球等1月初封鎖的室外運動將恢復運作。至於大型球賽部分，在4月底的聯賽盃決賽打頭陣試水，將開放部分球迷入場，若狀態許可，最快5月中旬就能大規模解封球迷進場，這也被視為是替夏季歐國盃大賽預熱，預期能開放萬人入場。

英國體育解封期程

透過英國最新疫情數據顯示，英國疫情有趨緩的現象，22日當日新例低於萬人，過去七天加總人數下降11%，這也提升英國當局對恢復體育運作的信心。

根據《英國廣播公司》報導，首相強森22日宣佈一系列的體育解封方針與4大必要條件，必要條件包含疫苗接種、疫苗能減低死亡與重症、感染率與住院風險遞減、能防堵變種疫情，若上述4點都能滿足，從1月初起封鎖的室外運動如足球、高球、網球等都會在3月底陸續恢復，健身中心、游泳池等將於4月12日起開放，同時聚會限制也將取消，能局部進行戶外聚會。

解封方針對體壇賽事更是一大福音，雖然疫情並未讓大型賽事如橄欖球、足球、高球喊卡，但目前都以閉場模式進行，若疫情能持續維持控制，將從4月開始「試水溫」解封，讓部分球迷進場，4月25日的足球聯賽盃決賽被作為關鍵賽事，若無擴散之虞，將替往後的大型賽事開綠燈，特別是去年停辦的溫布頓網賽。

替大型賽事試水溫

雖然官方要求在5月中之前，入場人數不能高於萬人（或場地總數的4分之1，取人數低者為標準），但比起全面閉場都是一大進步。此舉也被視為是英國對即將到來的歐國盃做出的嘗試，原訂於去年夏季開打的歐國盃是歐洲4年一次的大賽，目前計劃改到今年6月中，而位於英國倫敦的溫布利大球場就要主辦7戰（更包含7月11日的決賽），屆時該國希望能讓更多球迷入場觀賽。

總論英國解封計畫，3月8日開始學校解封、29日開始室外運動得以恢復，4月12日起室內運動場所陸續開放，5月中旬則開放成人室內團體運動，大型賽事（正式體育賽事）的入場人數萬人或4分之1，6月21日起考慮進一步開放球場容量。

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歐國盃 強森 高爾夫

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