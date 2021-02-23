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羽球／戴資穎放棄衛冕全英公開賽 為拚奧運積分只打這兩站

聯合新聞網 / 綜合報導
力拚奧運資格，戴資穎將放棄衛冕全英公開賽。法新社 法新社
力拚奧運資格，戴資穎將放棄衛冕全英公開賽。法新社 法新社

泰國三連戰中拿下1金2銀好成績的「世界球后」戴資穎，女單排名積分來到10萬6075分穩居后冠，不過2020東京奧運資格與種子排序尚未公布，而為了力拚奧運積分，小戴也確定將放棄衛冕3月舉行的全英公開賽。

小戴曾與2017、18年拿下全英公開賽冠軍，雖然2019年遭中國選手陳雨菲擊敗無緣三連霸，而隔年小戴不但復仇成功，更是從陳雨菲手中再度搶回女單后座，全英公開賽可說是小戴福地，生涯三度在此封后。

而今年全英公開賽將在3月點燃戰火，外媒先前傳出小戴因疫情及該賽事無法獲得奧運積分，可能將放棄衛冕，如今小戴父親戴楠凱已經證實，確定不前往英國參加賽事。

戴楠凱也表示，小戴將會著重在馬來西亞以及新加坡公開賽上，其他奧運積分賽將不會參加，最快在5月25日舉行的馬來西亞公開賽上，才有機會看到小戴出征賽場，而6月舉行的新加坡公開賽結束後，各國選手的奧運資格及種子排序將會底定。

東京奧運 馬來西亞 新加坡 連戰 疫情

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