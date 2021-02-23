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羽球／藝人熱愛波力羽球 謝承均不必曬太陽又健身
新冠肺炎疫情延燒，提升抵抗力、增強免疫力成為保健顯學，羽球熱席捲演藝圈，許多藝人加入行列， 近30位藝人和網紅最近和波力羽球學生大使進行一場友誼賽，八點檔戲劇一線男星謝承均表示，打羽球可以認識很多不同領域的好友，對人生經驗有很大幫助。
他說：「打羽球是非常好的運動，不用曬太陽，我很喜歡。」
林俊逸演歌雙棲，長期跟著波力羽球教練學習，認為唱歌、演舞台劇的人很需要體力，羽球除了訓練心肺、體力，對整個專注力、創造力也很有幫助。
六月、李易這對夫妻檔全心投入這項活動，六月表示，覺得最不可思議是，從來沒有想過會在運動場上跟大家見面，一直覺得不是在PUB就是在酒店，現在陽光正面。
李易也說，打羽球後發現很有趣，不只動腦、動身體，還有眼睛。」
偶像劇男星李博翔常和波力羽球學生大使切磋球技，每周打兩個小時；另一位藝人祖雄表示，從小到大熱愛羽球，這是藝術的體現，殺球動作其實很優美，是力與美的結合。
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