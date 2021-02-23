網球／遭塞國10保全押進禁閉室 「夜市球王」曝遭遣返慘況

台灣19歲網球小將「夜市球王」曾俊欣，日前在南非挑戰賽止步8強後，隨即轉戰塞爾維亞備戰賽事，但卻在當地因簽證的溝通問題，遭10位保全強押關進禁閉室長達1天，曾俊欣今(23)日則在IG上親曝慘況。

曾俊欣今在個人IG限時動態表示，第一次來到塞爾維亞的他，進入海關時因為簽證的溝通問題，不但遭到10名保全押進禁閉室，連電子產品都得沒收，「在這冰冷的房間裡面一無所有，燈光昏暗，幾張鐵椅和滿地的煙蒂，環境非常糟糕，還要忍受其他敘利亞難民在這密閉空間抽煙的臭味，以及冒著感染病毒的最大風險（因為他們都沒有戴口罩）」

曾俊欣表示，更痛苦的是也在攝氏10度的狀況下待上24小時，沒有水及任何保暖設施，「只有冷掉的麵包，待遇比監獄還差。」

「好不容易熬過24小時，結果得到的回覆是，我們必須在伊斯坦堡轉機，等3天然後再被遣返到南非。」

曾俊欣抵達土耳其後，因當地機場僅提供販賣機的零食，好在台灣駐土耳其代表處的人員為他們提供便當，結束這一趟驚魂記，曾俊欣則再次貼出限時動態表示，「非常感謝台灣駐土耳其代表處工作人員的幫忙，讓我在這麼惡劣的環境下感受到台灣人的溫暖，也讓我在48小時之後終於可以吃到正常的一餐了。」

夜市球王」曾俊欣IG寫被押心情。 截圖自曾俊欣IG