焦點人物／無聲的「網」美聽奧球后 林家文的夢想實踐之路

聽障奧運網球女子單打、雙打金牌選手 -- 林家文（圖片來源：林家文 FB ）

談到臺灣網球好手，除了大家耳熟能詳的謝淑薇、盧彥勳等一哥一姐，還要跟大家介紹的是聽障網球領域的「正妹球后」-- 林家文。在 2017 年土耳其薩姆松聽障奧林匹克運動會（聽障奧運會），代表臺灣出賽的家文，不僅在雙打與前輩何秋美奪得金牌，更在單打上擊敗俄羅斯選手，再摘下一金，成為聽奧球后。

林家文從小即有聽覺障礙，國小四年級在父親耳濡目染下，開啟了她的網球之路。由於網球得靠聽力移位、擊球，在無聲的世界裡，家文都是與一般的網球選手對戰，並且經歷了比一般小朋友更高難度的訓練。好在有家人的細心照顧及個人積極勤練，表現優異的她開始在球場上奪得大大小小聽障及一般比賽的獎項，最後在 2017 年聽障奧運會中拿下冠軍。然而肩傷使她不得不停下腳步，轉換心情後積極復健，並且接觸田徑、鐵人等其他運動項目，並從志工服務中，找到不同的平衡，使她得以從低谷走出，繼續她的網球之路。

受傷後轉換心情，轉為接觸田徑、鐵人等運動（圖片來源：林家文 FB ）

像家文這樣的生命歷程，除了感動你我，也能藉此鼓勵其他身心障礙朋友參與運動。為了讓更多身心障礙者體驗到運動的樂趣、運動對生活的轉變，「教育部體育署」與「國立臺灣師範大學特殊教育中心」合作，組成「愛運動動無礙」團隊，致力推動身心障礙者運動風氣及權益，辦理一系列身心障礙運動員講座，藉由我國優秀選手們的生命歷程分享，除了和身心障礙朋友對話，也讓一般人更加認識身心障礙者對運動的需求及權益，攜手支持身心障礙運動。因此，「愛運動動無礙」團隊於 109 年 12 月 13 日在迪卡儂台中北屯店舉辦「愛運動動無礙：夢想實踐–林家文」講座，由聽奧網球球后林家文分享她的成長經歷、備戰過程、比賽趣事，以及從奪冠的高峰墜至受傷低谷後，透過各種方式回歸正軌的辛苦歷程，藉此推動身心障礙者運動平權觀念。

「愛運動動無礙：夢想實踐–林家文」講座分享現場 （圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心 ）

除了林家文的演講之外，本次講座還準備了互動環節，安排台下聽眾們分組討論，在不同情境下能從事的運動，像是在天氣冷、天氣熱、個人或團體條件下等，藉此機會讓聽眾們產生更多運動的連結，並有機會認識到類如「卡巴迪」等新興的運動。此外，講座中也安排了聽障羽球選手江巧羽，共同主持問答遊戲，題目包含了有關林家文選手、身心障礙、網球、國際賽事等等不同面向，讓聽眾們能更加瞭解身心障礙運動的相關知識，獲益良多。

家文與現場聽眾互動 （圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心 ）

值得一提的是，聽眾中有一名才國一的聽障羽球小選手，在今年台東全國身心障礙運動會獲得第6名的佳績，目前正在抉擇是否繼續朝職業運動員發展，藉此講座機會向典範選手們，以及他們的父母請教職涯規畫與選手生涯發展的相關問題，使得本次講座更富有意義。

藉由一次次的生命故事分享，期盼你我都能更加關注身心障礙者的運動權益（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心 ）

期望透過一次次宣導，藉由身心障礙選手的生命故事，能夠引起社會大眾的關注，讓整個社會環境對身心障礙者從事體育活動更加友善，使身心障礙者也能享受到運動的樂趣及益處。