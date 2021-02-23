自行車／淡水北8線+巴拉卡單車行
日期: 2021年2月21日(星期日)
天氣: 晴朗微涼
騎乘距離: 70 公里
路線: 新北市蘆洲→二重疏洪道自行車道→觀音坑溪橋→關渡大橋→關渡棧橋碼頭(與同學集結)→北8線道（義山一北新莊）→興華驛站 → 101甲（巴拉卡公路）→陽明山二子坪→石牆仔內咖啡館路線分級：B(挑戰級)總爬昇：589公尺(起點：101與101甲交叉口（興華派出所） / 終點：二子坪 停車場，距離約10.5公里)平均坡度：5.8%北8線
（義山－北新莊），是位於新北市的一條鄉道，西起新北市淡水區義山，東至新北市三芝區北新莊，全長5.487公里。北新庄新亮點 《興華驛站》 青山綠水樂悠悠，位處陽明山腳下的興華驛站是個得天獨厚的好地方，面向三芝田心、千手觀音，人文匯聚，打造出一個內外兼具的觀光新亮點。每到假日自行車潮湧向巴拉卡，綻放出不同的生命力。透過廢棄營區的活化，希望能夠在發展休憩空間之餘也可以保留營區的特色樣貌，退役的M41D坦克車吊至興華營區擺放，創造興華營區鐵馬驛站的觀光、藝文價值。晴朗微涼的天氣下，在同學的邀約下，今早在關渡棧橋碼頭集合後，一起來一趟北8＋巴拉卡單車之旅，雖然沿途有不少陡坡，騎起來並不輕鬆，但心情確是開心的，下山後大夥一起找個地方喝咖啡閒話家常，渡過了愉快美好的一天。以往騎巴拉卡，都是騎101線道北新莊那條路，今天在帶領同學改走北8線道接巴拉卡公路，由於此路段車子較少，除了有幾個路段坡度較陡，其餘都是緩坡向上，在8月份來騎時可欣賞到道路兩旁美麗的美人樹，1月份來騎時可賞道路兩旁美麗的櫻花，還會經過山水如畫，彷彿世外桃源的三芝區田心子！
一早從蘆洲家裡出發，騎二重疏洪道自行車步道來到五股觀音坑溪口，接八里左岸自行車步道。
八里自行車步道，近關渡大橋段。
美麗的淡水河岸景色
關渡自行車道景觀
淡水金色水岸關渡起點
抵達集合地點：關渡棧橋碼頭
AM 08:00 同學們都到齊後，出發前先拍張合照。
騎乘淡金公路往下圭柔山，來到今天要接巴拉卡的路線，北8線道的起點。
一月份來騎乘淡水北8線道時，可欣賞兩旁櫻花樹豔麗綻放
走北8線來到三芝區的田心子
三芝田心子位於新北市三芝區興華里奎柔山路(北8鄉道4.5K公里)，原本為濕地梯田經由景觀改善之後水田倒映出遠山、天空雲朵和綠樹，成為水天一色美景。
在如此美景當下，當然要一起拍照留念一下。
來到興華派出所旁新建的興華驛站
透過廢棄營區的活化，希望能夠在發展休憩空間之餘也可以保留營區的特色樣貌。
退役的M41D坦克車吊至興華營區擺放，創造興華營區鐵馬驛站的觀光、藝文價值。
重新改善鋪面、增設鐵馬車架
來到新建的興華驛站可以在此休憩、裝水及充氣。
巴拉卡公路旁此時還可賞到美麗的櫻花
美麗的櫻花
加油！還有3K就可到二子坪遊客中心了！
先在中繼站--阿和小吃店休息片刻
品嚐美味的滷豆乾
來到7.5K處的路旁店停車休息一下，然後繼續再往二子坪前進。
經過大屯山自然公園後，很快就可到二子坪遊客中心了。
終於抵達今天的目的地--二子坪遊客中心。
來到山下隱身百年古厝的石牆仔內咖啡館
從2F咖啡館遠眺窗外美景
咖啡館外長廊可拍一下網美照
美味的草仔粿
好喝的手沖咖啡
濕軟蓬鬆的磅蛋糕
回到關渡，同學請吃豆花，結束今天美好的行程。
今日騎乘的記錄
https://video.relive.cc/31717625001_relive_1613973952321.mp4?x-ref=site
20210221 淡水北8線+巴拉卡單車行影片連結
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