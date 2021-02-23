女足／代表隊員津貼爭議 體育署同意以賽代訓
民進黨立委劉世芳在臉書發文，針對女足代表隊集訓津貼認定召開協調會，達成體育署同意以賽代訓等原則從寬認定集訓期程、球員集訓期間將比照亞奧運培訓標準敘薪、足協須統整球員情形以便專案處理待遇等共識。
劉世芳在臉書發文表示，女子足球代表隊集訓津貼認定，已在球壇與球迷朋友間引發軒然大波，她與民進黨立委吳思瑤、賴品妤針對女子足球代表隊集訓津貼認定召開協調會，要求體育署、國訓中心說明，如何給予球員安心受訓、為國爭光的條件。
貼文指出，在協調會已達成以下共識，有關集訓期程的認定範圍，體育署同意「以賽代訓」等原則從寬認定；球員集訓期間，將比照亞奧運培訓標準（長期集訓）敘薪；足協必須協助統整球員的特殊情形，以便專案處理其待遇。
劉世芳接受中央社記者電訪時說，左營國家運動訓練中心認為，球員需長期集訓才能領取全額津貼，但許多隊員已非學生，難以輕易放棄工作；因此協調讓隊員能以賽代訓，將比賽也列為訓練的一環，而非只有到特定地點才叫做集訓，藉此讓津貼可以長期認定，增加球員參與國家隊的意願。
劉世芳指出，國家需保障已被徵選進國家隊的球員，給予一定薪資待遇，以賽代訓為若是將球員從母隊徵召進國家隊，當球員回到母隊比賽時，也要認定屬於集訓的一環，但球員參與的比賽需經中華民國足球協會認定後，才能視為以賽代訓的一環。
劉世芳表示，常說要為國爭光，卻忽略很多球員在未拿下亞洲盃、世界盃的獎盃前都很辛苦，體育署需站在培養國家運動選手的角度上思考，不能把球員當工具人，以短期集訓的方式，讓球員集訓好像在打工一樣，應該彈性的認定集訓的範疇。
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