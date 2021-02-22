游泳／王星皓6泳將表現加溫 獲企業贊助盼創造佳績

台灣泳將近來在國際泳壇表現加溫，但仍是缺乏資源的一項運動，台灣三洋今天宣布，透過旗下基金會每月贊助包括王星皓等共6名泳將營養金，希望選手表現能持續精進放眼世界。

王星皓曾在2019年拿坡里世界大學運動會拿下隊史首面游泳銅牌，同年他又在香港公開賽男子200公尺混合式決賽，飆出1分59秒44摘金，成為台灣泳壇史上首名達到奧運參賽A標的男子泳將。

台灣三洋注意到包括王星皓等人在內，仍有多名深具潛力的泳將，因此拋磚引玉提供贊助，盼透過完善的營養計畫，幫助選手在各項大賽創造佳績，並允諾只要在大型賽事突破個人最佳，還會額外辦發獎勵金，希望此舉能帶給選手更多動力。

這次台灣三洋贊助的泳將當中，除確定取得東京奧運參賽門票的王星皓外，還包括公開水域好手卓承齊，蝶式好手林建良、蛙后林姵彣、仰式徐安及莊沐倫等。

王星皓父親王耀偉表示，非常感謝台灣三洋的贊助，這代表孩子的努力有被外界看見，也希望這些接受贊助的人能成為泳壇標竿，未來讓更多人願意投入游泳這項運動，也帶動這項運動的發展。