快訊

聯合國機構車隊遇襲 義大利駐剛果大使身亡

游泳／王星皓6泳將表現加溫 獲企業贊助盼創造佳績

中央社 / 台北22日電
台灣泳將王星皓獲贊助。 中央社
台灣泳將王星皓獲贊助。 中央社

台灣泳將近來在國際泳壇表現加溫，但仍是缺乏資源的一項運動，台灣三洋今天宣布，透過旗下基金會每月贊助包括王星皓等共6名泳將營養金，希望選手表現能持續精進放眼世界。

王星皓曾在2019年拿坡里世界大學運動會拿下隊史首面游泳銅牌，同年他又在香港公開賽男子200公尺混合式決賽，飆出1分59秒44摘金，成為台灣泳壇史上首名達到奧運參賽A標的男子泳將。

台灣三洋注意到包括王星皓等人在內，仍有多名深具潛力的泳將，因此拋磚引玉提供贊助，盼透過完善的營養計畫，幫助選手在各項大賽創造佳績，並允諾只要在大型賽事突破個人最佳，還會額外辦發獎勵金，希望此舉能帶給選手更多動力。

這次台灣三洋贊助的泳將當中，除確定取得東京奧運參賽門票的王星皓外，還包括公開水域好手卓承齊，蝶式好手林建良、蛙后林姵彣、仰式徐安及莊沐倫等。

王星皓父親王耀偉表示，非常感謝台灣三洋的贊助，這代表孩子的努力有被外界看見，也希望這些接受贊助的人能成為泳壇標竿，未來讓更多人願意投入游泳這項運動，也帶動這項運動的發展。

林姵彣

延伸閱讀

抗癌美女泳士復出半年終奪首冠 池江璃花子仍嚮往奧運

地表最強健身阿嬤！58歲8個孫 穿比基尼辣過少女

游泳／歐巴外型吸睛 台灣蝶王王冠閎國中就有奧運夢

鍾瑤體脂維持18 51公斤 多年秘訣一次大公開

相關新聞

游泳／王星皓6泳將表現加溫 獲企業贊助盼創造佳績

台灣泳將近來在國際泳壇表現加溫，但仍是缺乏資源的一項運動，台灣三洋今天宣布，透過旗下基金會每月贊助包括王星皓等共6名泳將...

新加坡網球公開賽開打 恢復國際賽重要里程碑

「新加坡網球公開賽」今天登場，象徵星國恢復舉辦國際賽事重要里程碑，共有28名單打及16組雙打組合。為了防疫安全，選手在星...

抗癌美女泳士復出半年終奪首冠 池江璃花子仍嚮往奧運

自從去年8月決定復出以來，20歲日本抗癌游泳美女名將池江璃花子，於今天在東京公開賽，以25秒77贏得50公尺蝶式項目冠軍，繼月初以第二名站上頒獎台後成績更進一步，復出176天的她感謝所有人加油與支持，

羽球／外媒東奧預測 瑪琳呼聲最高、戴資穎僅排第四

東京奧運預計將於今年（2021）舉辦，我國羽球女單好手，同時也是世界球后的戴資穎力拚生涯首座奧運金牌，然而外媒《Sportskeeda》似乎不太看好，文中看好西班牙女將瑪琳（Carolina Marin）最有冠軍相，小戴僅排第4。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。