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新加坡網球公開賽開打 恢復國際賽重要里程碑

中央社 / 新加坡22日專電
新加坡網球公開賽22日正式登場，賽事將進行至28日。 歐新社
新加坡網球公開賽22日正式登場，賽事將進行至28日。 歐新社

新加坡網球公開賽」今天登場，象徵星國恢復舉辦國際賽事重要里程碑，共有28名單打及16組雙打組合。為了防疫安全，選手在星國期間每天都須採檢。

「新加坡網球公開賽」為世界職業網球協會（ATP）250級別賽事，在連續2天資格賽後，比賽於今天在新加坡體育城華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）正式登場，賽事將進行至28日。

參賽球員包括法國好手馬納里諾（Adrian Mannarino）、獲得2014年美國網球公開賽男單冠軍的克羅埃西亞選手西里奇（Marin Cilic）及日本選手西岡良仁（Yoshihito Nishioka）等人。

為了安全起見，比賽目前不開放觀眾入場觀賽，球迷可透過線上轉播觀看。不過，主辦單位將在比賽中期進行評估，若未出現與比賽相關的確診案例，可能會在賽事最後幾天，開放最多250名球迷進場觀看準決賽及決賽。

主辦單位表示，這場賽事代表新加坡恢復舉辦國際運動賽事重要的一步。「新加坡網球公開賽」籌備委員會指出，比賽在嚴格安全管理措施到位下進行，以確保所有相關人員及社區其他人的安全。

防疫措施包括所有從澳洲網球公開賽來新加坡參賽的選手在抵達時須接受病毒檢測，直到結果為陰性之前須被隔離；選手在新加坡的活動範圍僅限於主辦單位安排的官方飯店與比賽場地。

另外，所有參賽選手在新加坡停留期間每天都需要接受PCR核酸檢測。來自海外的賽事官員及工作人員也需要接受類似安排。新加坡當地工作人員、賽事官員及志工每天需要接受快速抗原檢測，他們與選手不會有實體接觸。

早先1989至1992年、1996至1999年間，ATP賽事也曾於新加坡舉行。

此外，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，原訂4月13日至18日舉行的新加坡羽球公開賽將延後至6月1日至6日舉行。

Marin Cilic 新加坡

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