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澳網／墨爾本奪9冠 約克維奇創多項紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今天在2021年澳網壓軸戰以7：5、6：2、6：2終結俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）的跨季20連勝，除完成3連霸，澳網第9冠、生涯第18座大滿貫一併入袋，寫下多項紀錄。

小約去年的澳網8冠，和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）並列單個大滿貫奪冠數第2位，僅次於「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的法網13冠；費德勒在溫布頓成績最佳，生涯20座大滿貫就有8座在草地大滿貫拿下。

今天小約超越費德勒，也成為史上唯二單場大滿貫拿到9座冠軍的球員，明年有機會將澳網冠軍數朝兩位數邁進；小約第9冠進帳後，再拉開和其他選手距離，費德勒和澳洲地主愛默生（Roy Emerson）的6冠已是澳網史上次佳紀錄。

2011到13年，小約就完成過澳網3連霸，今天再度完成3連霸霸業，小約也成為唯一年過30還能贏下3座澳網金盃的男將；小約首度澳網奪冠是2008年，當時他僅20歲。

小約大滿貫數累積到18座，和費德勒和納達爾並列的史上最佳20座只差2座，且小約「後勁」很強，他2008年澳網奪下第一座大滿貫時，費德勒已拿下12冠，納達爾也已3冠在手。

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