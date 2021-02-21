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羽球／外媒東奧預測 瑪琳呼聲最高、戴資穎僅排第四

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運預計將於今年舉辦，我國女單好手，同時也是世界球后的戴資穎力拚生涯首座奧運金牌，然而外媒《Sportskeeda》似乎不太看好，文中看好西班牙女將瑪琳（Carolina Marin）最有冠軍相，小戴僅排第4。 法新社
東京奧運預計將於今年舉辦，我國女單好手，同時也是世界球后的戴資穎力拚生涯首座奧運金牌，然而外媒《Sportskeeda》似乎不太看好，文中看好西班牙女將瑪琳（Carolina Marin）最有冠軍相，小戴僅排第4。 法新社

東京奧運預計將於今年（2021）舉辦，我國羽球女單好手，同時也是世界球后的戴資穎力拚生涯首座奧運金牌，然而外媒《Sportskeeda》似乎不太看好，文中看好西班牙女將瑪琳（Carolina Marin）最有冠軍相，小戴僅排第4。

此專欄作家Srijanee Majumdar列出本屆奧運女單的5位有力競爭人選，其中只把現任球后戴資穎排名第4，他寫道小戴自2012年以來的進步令人驚艷，也逐漸變成羽壇史上最成功及可畏的選手之一，變幻莫測的假動作和魔法般的球技，為她贏得許多輝煌成就，在2016年底登基世界球后後，到今年2月累積球后週數達151週，也是目前世界羽壇「在位」最久的球后。

而他也表示瑪琳將成為東京奧運最有競爭力的人選，身為2016年里約奧運羽球女單衛冕冠軍，她也曾佔據世界球后66週，在今年的泰國公開賽前2戰都拿下金牌，這也顯示她以為本屆奧運做好了充足的準備，如果她站上頒獎台並不會令人意外。

文中預測排名如下：

1.瑪琳（Carolina Marin），西班牙

2.辛度（PV Sindhu），印度

3.奧原希望，日本

4.戴資穎，台灣

5.陳雨菲，中國

東京奧運 戴資穎 羽球

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