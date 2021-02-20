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高球／捷恩斯邀請賽次輪 潘政琮繳70桿晉級

中央社 / 台北20日電
旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽次輪，繳出低於標準1桿的70桿，兩回合累計以低於標準1桿的141桿、並列第40名，晉級決賽。 聯合報系資料照
旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽次輪，繳出低於標準1桿的70桿，兩回合累計以低於標準1桿的141桿、並列第40名，晉級決賽。 聯合報系資料照

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽次輪，繳出低於標準1桿的70桿，兩回合累計以低於標準1桿的141桿、並列第40名，晉級決賽。

總獎金930萬美元（約新台幣2億6221萬元）2021捷恩斯（Genesis）邀請賽，今天在加州巴利塞德里維拉鄉村俱樂部進行第二回合較勁。

美國選手勃恩斯（Sam Burns）賽前帶著1桿領先優勢出發，今天全場繳出5鳥、零柏忌的完美演出，以低於標準5桿的66桿作收，兩輪合計低於標準12桿的130桿、獨居領先，與第2名差距擴大至5桿。

美國選手麥康伯（Tyler McCumber）今天前9洞射下3鳥，轉場後第一洞就上演獵鷹秀，隨後再補1鳥，但最後5洞，苦吞3個柏忌，吐回優勢，以68桿繳卡，兩回合累計135桿，與美國柯克拉克（Jason Kokrak）、強生（Dustin Johnson）、智利選手尼曼（JoaquinNiemann）等人，暫時並列第2。

潘政琮今天從第10洞出發，開賽的第3洞就苦吞雙柏忌，隨即沉穩應對，下一個洞馬上捕鳥，全場雖射下6鳥，但也領到3個柏忌和1個雙柏忌，打出70桿，兩輪以141桿暫時並列40名，晉級週末決賽。

潘政琮 高爾夫 Dustin Johnson

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