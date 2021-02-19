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高球／性感美女球員靠「雙峰」打球 IG賺得比伍茲還多

聯合新聞網 / 綜合報導
佩姬經常秀山露半乳性感打球照。 擷圖自佩姬IG
佩姬經常秀山露半乳性感打球照。 擷圖自佩姬IG

據「bonusfinder」公布最新2021年社群媒體收入最多運動員排行榜，一如大眾所周知，IG追踪人數高2億5700萬人的足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)，平均一則PO文可賺到124萬7157.7美元(約3500萬台幣)高居世界運動員之首，能夠入榜的都是球技出眾赫赫有名的運動員，但唯獨高居高球運動員榜首的是一名女球員佩姬(Paige Spiranac)，IG賺得比伍茲(Tiger Woods)與麥克羅伊(Rory McIlroy)還來得多，她究竟有何亮眼成績表現？幾乎沒有，且自2016年就已退出職業比賽，卻依舊還有球桿代言，只能說她大概是靠傲人的「雙峰」打球吧！

英國「每日星報」特別報導此事，佩姬靠著在IG上秀出性感露半乳打球照片，並且展現傲人身材，穿著比基尼及一些麻辣發言，如「情人節時男人要的最好的禮物就是做愛」等，來吸引粉絲的注意，如今有高達290萬追踪者，每則PO文平均收入1萬4072.98美元(平均40萬台幣)，這可比伍茲240萬IG追縱者與平均每則PO文1萬1646美元來得多。

現年27歲的美國選手佩姬，青少年時期就開始打球，2015年轉為職業選手，曾在當年打下一座次級職業賽冠軍，結果2016年挑戰取得LPGA(女子美巡賽)資格失利後，便決定從職業退休，等於職業生涯只有短短一年多而已，且未達頂級聯賽的規模。不過，她依舊在IG上秀出各種性感打高球的照片，主要她目前仍還是高球桿品牌「Callaway」的代言人。

即使佩姬目前身分與運動員無關，充其量應是「網紅」，但2021年社群媒體收入最多運動員排行榜還是將她納入其中，與其他運動員比較。對比其他運動員，佩姬也只是總排名56而已，像是前三名C羅、梅西(Lionel Messi)、內馬爾(Neymar Jr)IG都是超過億人追踪，每則PO文收入高的嚇人。

除此之外，NBA球星詹姆斯(LeBron James)總排名第四，是籃球員最高的一位，至於網球則是小威廉絲(Serena Williams)居首，總排名為27。

社群媒體 網紅 比基尼

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