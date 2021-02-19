羽球／東京奧運積分排名 延至6月中揭曉
東京奧運羽球積分排名原先最快5月出爐，世界羽球聯盟今天更新今年世界巡迴賽時程，延至6月的新加坡公開賽成為最後一站奧運積分賽，球后戴資穎等人奧運資格最快6月中底定。
世界羽球聯盟（BWF）今年年初公布上半年賽程，先前凍結的世界排名，也在2月2日解凍，並預告東京奧運積分賽將在3月重啟，原訂最後一站積分賽為5月11日到16日舉行印度公開賽。
BWF日前已取消3月德國公開賽，而瑞士公開賽將在3月2日如期登場，全英公開賽則規劃在3月17日至21日舉行。
不過受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，超級500系列馬來西亞大師賽、印尼大師賽、超級1000系列印尼公開賽確定將延期，新的比賽時程將在日後公布，超級750系列的馬來西亞公開賽則改至5月25日開打。
原先規劃4月舉行的超級500系列新加坡公開賽，延後至6月1日至6日登場，成為最後一站奧運積分賽。BWF規劃，奧運積分計算將在6月15日截止，屆時世界球后戴資穎、台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、男雙組合王齊麟與李洋等好手奧運資格與種子排序可望拍板定案。
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