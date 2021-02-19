疫情趨緩了！全國原住民運動會319如期登場

全國原住民運動會今年輪到宜蘭縣承辦，賽事將在3月19日登場，預計選手將有5千多人參與，因台灣疫情趨緩，縣府呈報主辦的教育部體育署

評估後，賽事將如期登場；至於3月底舉辦的綠色博覽會，目前則照計畫籌備，若無疫情風險，也將如期辦理。

全國原住民族運動會今年宜蘭登場，是宜蘭繼2007年後，相隔14年再度承辦，將有來自全國好手、55個原鄉、南島語族國家、新南向國家選手共赴盛會。

賽事預計3月19日登場持續至22日，以「全原運在宜蘭、原來拿麼力High」為主題，3月20至22日也將在大同、南澳兩個原住民鄉，舉辦原住民族嘉年華會盛宴。

由於全原運預估將有5000名選手參與，先前部立桃園醫院疫情，全原運是否如期登場備受關注，幸近日疫情趨緩，縣府日前評估防疫風險後，呈報教育部體育署同意後，確定如期辦理。

縣府表示，全原運照常舉辦，但場地將採單一出入口，館內需全程配戴口罩，且各出入口都要量測體溫，額溫超過37.5度者避免進入；另外，開閉幕典禮落實實名制，且場內除指定販賣區外，不另販售飲食，攤位也不開放試吃，落實防疫規範。

至於綠色博覽會，去年因新冠肺炎疫情，從2000年開辦以來首度停辦，園區改以戶外公園模式，開放遊客進入；今年綠博預計3月底在武荖坑風景區登場，縣長林姿妙今在宜蘭縣流行疫情指揮中心會議結束後，強調綠博園區是開放空間，現仍按規畫繼續籌備，但也會視疫情狀況滾動式檢討，會以防疫做最優先考量