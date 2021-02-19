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撞球／珍娜李罹癌仍心繫女兒 友人上募資平台籌生活經費
有著「黑寡婦」之稱的韓裔美籍撞球名將珍娜李（Jeanette Lee），日前被診斷出罹患卵巢癌第四期，醫生表示她可能僅剩下幾個月，甚至不到一年的壽命，而珍娜李的親人及好友近日也在集資平臺《GoFundMe》發起募款，希望為珍娜李的3個女兒募得生活經費。
根據《GoFundMe》內容寫到，即便身懷重症，珍娜李仍舊心繫3個女兒，女兒們未來的生活及教育方面是身為單親的她最憂慮的事。
「我們正在創立一個名為『Jeanette Lee Legacy Fund』的信託基金，以便珍娜李的女兒能得到妥善照顧，並有能力讀完大學。」
「珍娜李自小就受脊柱側彎困擾，近年更是影響了她的生活，珍娜李已經動過19次大大小小的手術，開支相當驚人，我們希望社會各界能夠站出來，支持這位一直以來作為冠軍和撞球運動大使並全力以赴的女性。」
截稿前珍娜李的募資平台已經募得8萬3千美元，距離目標25萬美元(折合新台幣約714萬)仍有些差距。
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