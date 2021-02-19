PGA／捷恩斯邀請賽首輪 潘政琮繳71桿並列第47
旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）捷恩斯邀請賽首輪打下4鳥、4柏忌，以平標準桿的71桿作收，暫時並列第47。
總獎金930萬美元（約新台幣2億6231萬元）2021捷恩斯（Genesis）邀請賽，今天在加州巴利塞德里維拉鄉村俱樂部展開首輪賽事，美國選手勃恩斯（SamBurns）首輪手感火熱，開場第一洞就上演獵鷹秀，全場繳出1鷹、7鳥、2柏忌，以低於標準7桿的64桿，獨居領先。
英國選手費茨派垂克（Matthew Fitzpatrick）、美國選手霍瑪（Max Homa）皆以65桿、並列第二，緊追在後。
潘政琮今年前3站賽事都未能晉級決賽，前一站AT&T圓石灘配對賽以65名作收。
潘政琮本週轉戰捷恩斯邀請賽，剛開賽遇到亂流，前2洞連吞柏忌後回穩，並在第7、9洞捕鳥，轉場後表現平平，後9洞打出2鳥、2柏忌，以71桿繳卡，暫時並列第47。
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