PGA／捷恩斯邀請賽首輪 潘政琮繳71桿並列第47

有著「黑寡婦」之稱的韓裔美籍撞球名將珍娜李（Jeanette Lee），日前被診斷出罹患卵巢癌第四期，醫生表示她可能僅剩下幾個月，甚至不到一年的壽命，而珍娜李的親人及好友近日也在集資平臺《GoFund

2021-02-19 15:36